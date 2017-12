Riscuri economice echilibrate, pe termen scurt

Creşterea economică a României se va menţine ridicată în acest an, la fel şi a Bulgariei, însă perspectivele privind evoluţia statelor membre ale UE care au aderat în 2004 şi 2007 se înrăutăţesc, arată un raport realizat de Centrul Internaţional pentru Creştere Economică. Avansul economic din ţara nostră în 2008 este pus pe seama cererii interne şi a revenirii sectorului exporturilor, relevă raportul care include ţările devenite membre UE în 2004 şi 2007, cu excepţia Maltei şi Ciprului. Pentru acest an, analiştii prognozează o creştere economică de 7,2%, iar pentru 2009, de 6,5%. Spre deosebire de România, media creşterii economice a ţărilor analizate va încetini de la 7% în 2007, la 4,6% în acest an, pentru ca anul viitor să se plaseze la 4,5%. Încetinirea va fi generată, cu precădere, de evoluţia din Estonia şi Lituania, state care în trecut au înregistrat avansuri semnficative ale PIB. În ceea ce priveşte România, economiştii sînt de părere că riscurile sînt echilibrate pe termen scurt. La capitolul influenţe negative, raportul notează încetinirea creşterii economice la nivelul întregii Europe, ceea ce poate duce la încetinirea exporturilor, iar la influenţe pozitive este menţionată majorarea salariilor, care poate impulsiona consumul. Analiştii avertizează însă că o creştere economică accelerată poate conduce la o încetinire semnificativă pe termen mediu. În ceea ce priveşte inflaţia, aceasta rămîne \"o provocare macroeconomică majoră\" a României, notează economiştii. \"Nu ne aşteptăm ca inflaţia să revină pe un trend descendent semnificativ pînă în a doua jumătate a anului. Totuşi, inflaţia din decembrie este estimată la mai puţin de 6%. În 2009, ne aşteptăm la majorări mai reduse ale preţurilor la energie şi alimente. Cu acest ajutor, dezinflaţia poate continua şi inflaţia anuală medie se poate reduce la 5,9%. Pentru 2009, Banca Naţională ţinteşte o inflaţie de 3,5% şi credem că în decembrie indicatorul poate fi aproape de limita superioară a intervalului de variaţie (2,5%-4,5% - n.r.)\", se arată în raport. Economiştii amintesc că Banca Naţională a României a majorat dobînda de politică monetară de şase ori consecutiv, începînd din toamna anului trecut, în conformitate cu creşterea preţurilor şi a deprecierii monedei naţionale. \"În următoarele luni nu este aşteptată reducerea dobînzii. Astfel, diferenţialul de dobîndă comparativ cu zona euro va rămîne semnificativ\", se spune în raport. Pe partea de politică fiscală, analiştii sînt de părere că deficitul bugetar din acest an va depăşi valoarea programată la 2,3% din PIB avînd în vedere că 2008 este un an electoral şi nu sînt întrevăzute măsuri de întărire a politicii. Atît pentru acest an, cît şi pentru anul viitor, economiştii estimează un deficit bugetar de 3% din PIB.