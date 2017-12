Riscuri mari pentru băncile româneşti din cauza crizei

Specialiştii agenţiei de rating Fitch susţin că turbulenţele financiare globale au amplificat riscurile pentru băncile din România, care vor manifesta o disponibilitate mai restrînsă a finanţării bancare. Ei prevăd şi o creştere a costului finanţării, care va duce, inevitabil, la încetinirea activităţii economice. \"Deficitul de cont curent ridicat face economia României vulnerabilă la deteriorarea mediului global şi la presiunile asupra lichidităţii în plan internaţional. În consecinţă, finanţarea bancară va deveni mai greu disponibilă şi mai scumpă, ceea ce va atrage încetinirea activităţilor economice, scăderea calităţii portofoliilor de credite şi profitabilitate mai redusă\", se precizează în acelaşi raport al Fitch. Sectorul bancar din România a fost afectat, pînă în prezent, de criza internaţională, prin comprimarea marjelor din cauza creşterii costurilor de finanţare, prin avansul cheltuielilor legate de extinderea reţelelor de unităţi şi prin creşterea provizioanelor asociate riscurilor de creditare. \"Comprimarea marjelor, temperarea avansului creditării şi creşterea costurilor asociate calităţii creditelor ca pondere în volumul de împrumuturi reprezintă trăsăturile dominante pentru peisajul bancar din România\", consideră Gulcin Orgun, director în cadrul diviziei de instituţii financiare din cadrul Fitch. Sistemul bancar din România este controlat, în mare parte, de acţionari străini (88% din totalul activelor) şi este concentrat. Băncile-mamă din străinătate au furnizat o mare parte din finanţarea care a alimentat creşterea alertă a creditului din ultimii ani. Raportul credite/depozite este ridicat (127% la finalul primului semestru din 2008), iar sistemul depinde de finanţarea externă. Cu toate acestea, finanţarea de la băncile-mamă oferă protecţie împotriva eventualelor riscuri de refinanţare, mai consideră analiştii Fitch. Ei spun că se aşteaptă la reducerea disponibilităţii noilor finanţări de la acţionarii străini, care, la rîndul lor, au fost afectaţi de criza de lichiditate internaţională.

România nu este pregătită să adopte euro în 2014, conform planului

Fitch estimează că România nu va intra în zona euro înainte de 2015, deoarece \"are nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la convergenţa nominală şi reală\", arată raportul \"Romanian Banks - Annual Review and Outlook\", publicat în 14 noiembrie. \"Adoptarea euro nu este un obiectiv pe termen scurt pentru România, care are nevoie de mai mult timp pentru a îndeplini criteriile de convergenţă reală şi nominală\", scrie Fitch. România are fixată adoptarea monedei unice europene pentru 2014, ceea ce implică intrarea în ERM-2, zona de aşteptare pentru intrarea în zona euro, în 2012. Potrivit Tratatului de la Maastricht, inflaţia în statele care vor să treacă la euro nu poate depăşi cu mai mult de 1,5% nivelul mediu al inflaţiei din cele mai performante trei state membre ale zonei euro, deficitul bugetar trebuie să se plaseze sub plafonul de 3% din PIB, iar datoria publică poate fi de maximum 60% din PIB. După intrarea în ERM-2, cursul de schimb trebuie să se menţină într-un interval de variaţie de 15% faţă de reperul stabilit în raport cu euro. La începutul acestei săptămîni, agenţia de evaluare Fitch a scos România din categoria statelor cu calificativ \"investment grade\", prin coborîrea cu două trepte a ratingului pentru credite pe termen lung în valută, de la \'BBB\' la \'BB+\'. Plafonul de ţară al României a fost coborît de la \'A-\' la \'BBB\'. Tot luni, 10 noiembrie, agenţia de evaluare financiară a anunţat că a coborît ratingurile BCR, BRD-Groupe Societe Generale, Bancpost, UniCredit Ţiriac Bank şi Banca Românească, ca urmare a scăderii ratingurilor de ţară, dar a confirmat calificativul acordat Băncii Transilvania.