Rita Mureșan, jefuită în mall

Creatoarea de modă Rita Mureșan a fost jefuită la mall. Într-un moment de neatenție, vedetei i s-au furat geaca și geanta cu tot ce era în ele. Ea a lăsat geanta câteva clipe nesupravegheată, pentru a cântări niște fructe. Hoții au profitat de neatenția sa și i-au luat geanta în care, pe lângă alte obiecte, se aflau telefonul și banii.

„Mi s-au furat geanta şi geaca. Problema nu sunt atât banii (sunt şi ei, nu sunt ipocrită, mai ales că mie îmi place cash-ul şi aveam ceva, din moment ce plecam în vacanţă) cât telefonul!!! Oamenii de acolo erau lenţi şi dezinteresaţi, de parcă nu la ei în „casă" fusesem prădată... E vina mea că am lăsat căruciorul o secundă să cântăresc nişte mere... Îmi asum şi că deja de câteva minute bune îmi trecea aşa un gând să iau geanta şi să o pun pe umăr. Să îmi fie învăţătură de minte! Însă acum sunt plecată în vacanţă, nu am carduri, nu am bani, nu mai am telefon, nu mai am numere de telefon şi am rămas şi fără amintiri frumoase, ca poze sau mesaje frumoase la care ţineam. Noroc că nu sunt singură. Asta înseamnă că de azi e un nou început! Doamne ajută!”, a scris creatoarea pe pagina ei de Facebook.