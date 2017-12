Rita Ora, dată în judecată de casa de discuri a lui Jay Z

Casa de discuri Roc Nation, a rapperului Jay Z, a intentat o plângere împotriva cântăreţei britanice Rita Ora, prin care solicită desfacerea contractului, după acţiunea judiciară a acesteia din decembrie 2015, în care denunţa un presupus... abandon, informează Mediafax.ro. Potrivit unor surse, totuși, acţiunea judiciară ar putea fi anulată, deoarece Howard King, avocatul cântăreţei britanice, a declarat că Jay Z i-a promis Ritei Ora că o va elibera de contract. Potrivit TMZ, în litigiu, cei de la Roc Nation specifică faptul că au investit deja 2,3 milioane de dolari pentru a promova cel de-al doilea album al Ritei Ora, care urmează să fie lansat în curând pe piaţa muzicală. Cântăreața a semnat un contract pentru cinci albume cu casa de discuri în 2008, când era necunoscută publicului larg, însă doar un singur album a apărut până acum. Avocatul artistei a declarat pentru Billboard că probabil Sony Music a solicitat celor de la Roc Nation să o dea în judecată pe Rita Ora, precizând, în plus, că artista va fi în curând liberă de contract. King a explicat că Jay Z a sunat-o pe Rita Ora la puţin timp după ce artista a intentat procesul şi i-a promis că va fi eliberată de contract.

Cântăreaţa în vârstă de 25 de ani, membru în juriul competiţiei britanice „X Factor“, s-a alăturat casei de discuri Roc Nation când avea 18 ani. Pe 17 decembrie, ea a depus o plângere la Curtea Superioară din Los Angeles. Potrivit Billboard, Rita Ora a spus că a trebuit să-şi finanţeze singură promovarea şi că se consideră abandonată de Roc Nation, care, în prezent, manifestă interes în managementul sportiv, şi Tidal, serviciu de streaming aflat în competiţie cu Spotify şi Apple Music. Rita Ora, născută pe 23 noiembrie 1990, este o cântăreaţă, compozitoare şi actriţă britanică de origine kosovară. Artista a debutat în 2012, cu albumul ”Ora”, pe care au fost incluse single-uri precum ”R.I.P.” şi ”How We Do (Party)”. În 2013, Rita Ora a fost nominalizată de trei ori la BRIT Awards. Primul single de pe cel de-al doilea album al său, ”I Will Never Let You Down”, a debutat în topul UK Singles Chart în 2014, Ora devenind astfel a doua cântăreaţă solo britanică cu patru single-uri pe prima poziţie în Marea Britanie, după Geri Halliwell.