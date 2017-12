Pe lîngă imbecilii preşedintelui, există alţii mai cu moţ. E drept, imbecilii preşedintelui fac parte din categoria celor cu ştaif, dar tot imbecili sînt! Imbecilul de zi cu zi, mă refer la cel care se strecoară printre noi, este, în fine, fericit. Pentru că are unde să înjure, consideră că, din punct de vedere spiritual şi intelectual, este un om realizat. Dumnealui foloseşte internetul pe post de scuipătoare. Dacă ar putea, ar urina după fiecare înjurătură pe care o slobozeşte după ce se umflă în boaşe. Imbecilul de această factură este un jegos fără pereche. De altfel, deloc întîmplător, îşi semnează “fecalele” verbale cu tot felul de pîrţuri. În zilele în care se crede sclipitor, imbecilul jegos încearcă să reproducă zgomotele puturoase lansate în eter din cauza excesului de dude călcate în picioare. Încerc adeseori să-mi imaginez cum arată un imbecil de o asemenea factură. Indiferent de eforturile pe care le fac în materie de estetică, îmi apare în faţă acelaşi tomberon vechi plin cu gunoaie. Imbecilul din categoria rîtanilor este extrem de porcos. Firesc, nu vrea să se depărteze prea mult de rasa porcină din care face parte. Din cauza mersului său dezlînat, dă tot timpul cu nasul. Nu este un accident, cum s-ar putea crede, la prima vedere, ci un obicei moştenit de la neamurile lui proaste. Ca un făcut, în anumite momente ale zilei, se adună toate neamurile lui proaste. Cu acest prilej, scuipă coji de seminţe şi înjură. Copilăria rîtanului imbecil este strîns legată de identitatea gojderului. Acolo, în acel loc, şi-a petrecut cei şapte ani de acasă, molfăind fel şi fel de resturi menajere. De altfel, din acest motiv, se spune că este un gunoi. Rîtanul imbecil nu se spală niciodată pe dinţi de frică să nu-şi polueze cerul gurii. Îi place la nebunie damful pe care îl degajă în momentele sale de dezmăţ porcin. De multe ori, în timpul zilei, îmi imaginez că rîtanul imbecil este ca porcul. După cum înjură şi face ca toţi dracii, înclin să cred că, imediat după majorat, a fost abandonat la uşa cortului. Bietul animal! Dacă arunci o găleată de apă pe el, ăsta suferă enorm. Dacă îl freci cu săpun, te acuză că vrei să-i ştirbeşti din personalitate. Nici nu ştii cum să te porţi cu un asemenea hibrid între prostie şi nemernicie! Scuipă, băi, boule, cît vrei, dacă atîta te duce capul! Dar oare rîtanul imbecil are cap sau magazie de dejecţii intrate în putrefacţie? Ce sursă neexploatată de petrol! Aiurea! Ce bine ar fi ca în fiecare cap sec să se găsească, la punct fix, o pungă cu petrol! Abia atunci ne-am cîştiga cu adevărat independenţa energetică! Rîtanul imbecil e ca măgarul. Dă ora exactă înjurîndu-te de mamă şi de aliaţi. Ăsta are gura ca un pişoar. Nici nu ştii de unde izvorăşte atîta prostie! Se spune că, în materie de prostie, este un veritabil monument al naturii strîmbe. Rîtanul imbecil se crede protejat de lege. De legea bunului său plac. Aşa se explică de ce dumnealui înjură pe toată lumea. Rîtanului îi mai lipseşte ceva. Bunul simţ.