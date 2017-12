Ritmul Valladolid-ului, ucigător pentru HCM

Diferenţa de 22 de goluri dintre HCM Constanţa şi Pevafersa Valladolid, după cele două manşe din sferturile de finală ale Cupei Cupelor, s-a datorat în special vitezei de joc. Foarte exacţi pe cele două faze, avînd o extraordinară circulaţie a mingii în regim de viteză, ce le-a putut permite declanşarea unor contraatacuri ucigătoare, handbaliştii pregătiţi de Juan Pastor au făcut şi duminică diferenţa, încă după primele minute ale meciului din Sala Sporturilor. A fost principalul atu al ibericilor împotriva formaţiei noastre, unul decisiv însă. Cînd joci săptămînă de săptămînă în Asobal Liga şi Cupa Regelui, cu echipe precum Ciudad Real, Barcelona, Portland San Antonio sau Ademar Leon, ca să amintim doar “crema“ handbalului spaniol, nu poţi avea decît un ritm extrem de ridicat. Oricît ne-am dori să vedem o altă viteză din partea handbaliştilor noştri, aceasta nu poate creşte atunci cînd întîlneşti CS Piteşti, CSM Oradea sau alte formaţii aflate în coada clasamentului. Este cu siguranţă tributul pe care HCM-ul îl plăteşte din cauza lipsei unui campionat puternic, în care, exceptînd patru-cinci echipe ce se luptă acolo sus, restul sînt, mai mult sau mai puţin, victime sigure. “Am fost foarte înceţi în atac, nu am făcut combinaţii şi nu am pasat repede. Acest lucru ne-a creat probleme, Valladolid avînd o apărare foarte bună“, a declarat Zoran Kurtes, antrenorul principal al HCM-ului. Omologul său, Juan Pastor, afirmă că există cu certitudine o diferenţă mare între handbalul spaniol şi cel românesc. “Am jucat foarte serios de la începutul jocului şi cred că asta a fost cheia. Ne-am apărat la fel de bine şi am menţinut diferenţa pentru a cîştiga şi pentru a menaja titularii. Există o diferenţă clară între handbalul românesc şi cel spaniol, ritmul fiind principalul motiv. Ritmul cu care jucăm noi face diferenţa. Am pus şi în retur o diferenţă de şapte goluri, dar oricînd am fi putut mări acest avantaj“, a spus tehnicianul spaniol, cel care se află de 14 ani la cîrma formaţiei din Valladolid.