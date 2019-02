Rivaldinho a semnat cu Viitorul

Site-ul oficial al clubului Viitorul anunțat marți că brazilianul Rivaldo Vítor Borba Ferreira Júnior „Rivaldinho” este, oficial, noul jucător al echipei constănțene. În prezența directorului sportiv Zoltan Iasko, Rivaldinho a semnat contractul de joc cu formația pregătită de Gheorghe Hagi, el venind sub formă de împrumut de la Levski Sofia până în vara acestui an, cu drept de prelungire. În vârstă de 24 de ani, pe care îi va împlini la 29 aprilie, Rivaldinho a mai evoluat în cariera sa pentru echipele Boavista Porto sau Dinamo București. „FC Viitorul îi urează mult succes în tricoul negru-albastru”, este mesajul Viitorului pentru fiul celebrului jucător Rivaldo.

„Sunt fericit că am semnat cu Viitorul și am venit, în special, pentru Gică Hagi. Sper să fie totul bine. Știu fotbalul românesc și Viitorul are o echipă foarte bună și joacă foarte bine. Pentru asta am venit, am nevoie să joc. primul pas este să ne calificăm în play-off și după aceea o să vedem. Eu am venit să fim campioni. Să joc, să dau totul pentru Viitorul și să ajut echipa să câștige multe meciuri”, a spus Rivaldinho.