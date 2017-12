„River Adagio” deschide sezonul navelor de croazieră

Sezonul pasagerelor se deschide, astăzi, cu nava fluvială „River Adagio”. Ea va acosta la ora 13.00 şi este programată să rămână în Dana 0 a Portului Constanţa până în 30 martie, la aceeaşi oră şi aduce 160 de turişti, majoritatea americani. Reprezentanţii Agenţiei Navlomar Maritime spun că pasagerul vine de la Budapesta şi următoarea destinaţie va fi tot Budapesta. „La Constanţa, turiştii coboară de pe navă, vizitează împrejurimile şi pleacă în ţară pentru alte destinaţii, iar în locul lor sunt îmbarcaţi alţii. Practic, se face schimbul de pasageri”, a declarat directorul în cadrul Agenţiei Navlomar Maritime, Anamaria Gabur. Echipajul navei numără 40 de persoane, printre care se regăsesc şi opt români cu diferite funcţii pe navă. În acest an sunt programate 13 escale ale navei fluviale, următoarea fiind în mai. 2013 este al doilea an consecutiv în care „River Adagio” face escală în Portul Constanţa, după cinci ani de pauză, între 2006 – 2011, din raţiuni economice. Următoarea navă programată să ajungă în Portul Constanţa este maritimă. Pasagerul „Artania” este aşteptat în 18 aprilie, iar următoarele care vor sosi în Dana 0 sunt „Kristina Katarina” şi „Costa Deliziosa”. Însă, marea premieră a lui 2013 este sosirea navelor companiei MSC (una dintre cele mai mari la nivel mondial - n.r.). Pentru sezonul 2013, compania MSC a rezervat deja dana de pasageri pentru sosirea a patru nave. Sunt programate trei escale ale navei MSC Poesia. O sosire inedită este şi cea a navei de mici dimensiuni, dar clasificată în categoria de top din punct de vedere a calităţii - „Tere Moana”. Compania care o operează este „Paul Gauguin Cruises”. Reprezentanţii Portului Constanţa estimează că, în acest an, 40.000 turişti străini vor vizita România la bordul navelor de pasageri care vor acosta în Portul Constanţa. (M.D.)