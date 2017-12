R.Moldova a sarbatorit 19 ani de independenta

R. Moldova a marcat, vineri, 19 ani de la proclamarea independenţei, prin depuneri de coroane de flori, programe artistice, focuri de artificii şi un concert al formaţiei Zdob şi Zdub. Preşedintele interimar Mihai Ghimpu, premierul Vlad Filat, deputaţi, miniştri, dar şi cetăţeni de rând au depus, vineri dimineaţă, flori la monumentul lui Ştefan cel Mare din Chişinău şi la complexul memorial ridicat în cinstea eroilor care au căzut în lupta pentru independenţa ţării. La 27 august 1989, peste 750.000 de cetăţeni moldoveni s-au adunat în centrul Chişinăului, pentru a cere Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti oficializarea limbii române şi trecerea la alfabetul latin. Doi ani mai târziu, exact la aceeaşi dată, 27 august, Parlamentul de la Chişinău a adoptat Declaraţia de Independenţă a R. Moldova.

”Cetăţenii R. Moldova nu au reuşit încă să simtă independenţa ţării lor, care în final duce la bunăstare”, a declarat, vineri, preşedintele interimar Mihai Ghimpu. ”Zilele grele prin care trece R. Moldova sunt consecinţa faptului că nu am fost liberi, am fost subjugaţi, am fost obligaţi să trăim după legile totalitare”, a spus Ghimpu. El s-a declarat convins că se apropie ziua când cetăţenii vor simţi această libertate şi fiecare dintre ei va înţelege ce înseamnă stat independent, liber şi democratic. ”Nu este nimic mai important pentru un om decât independenţa ţării sale. Nu poţi fi un cetăţean fericit dacă nu eşti liber. Tot ce este frumos şi bun ţine de independenţă”, a mai arătat Ghimpu. Preşedintele interimar de la Chişinău a făcut public şi un decret prin care a conferit Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincţie de stat, unui grup de 18 persoane, pentru contribuţia la mişcarea de eliberare naţională. Printre aceştia se numără poetul şi publicistul Valeriu Matei, preşedintele primului parlament de la Chişinău, Alexandru Moşanu, primul premier al ţării, Mircea Druc, precum şi deputatul român, cetăţean al R. Moldova, Tudor Panţâru.

Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, i-a trimis o telegramă de felicitare preşedintelui moldovean interimar, Mihai Ghimpu, cu ocazia Zilei Independenţei. ”Popoarele noastre au, în mod tradiţional, relaţii strânse de prietenie şi încredere, de apropiere spirituală şi culturală. Rusia a susţinut mereu dezvoltarea R. Moldova ca stat suveran şi neutru. Suntem dispuşi să dezvoltăm o cooperare reciproc benefică pentru stabilitatea regională”, a spus Medvedev. Ghimpu, considerat pro-român, a iritat Moscova de câteva ori, prin declaraţiile şi gesturile sale politice. După ce Chişinăul a emis un decret prin care 28 iunie era proclamată zi a ocupaţiei sovietice, Moscova a reacţionat dur, iar la câteva zile au început să apară problemele cu importurile de vin din R. Moldova. Rusia reproşează că aceste vinuri nu sunt corespunzătoare calitativ şi susţine că a depistat o substanţă toxică în ele.

Şi SUA au felicitat, în numele preşedintelui Barack Obama, poporul R. Moldova, la aniversarea a 19 ani de la proclamarea independenţei, declarându-se angajate în cooperarea cu acesta, în vederea dezvoltării unei naţiuni prospere şi democratice, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat. ”Acordul multianual pe care l-am semnat la începutul acestui an este o dovadă a progresului pe care R. Moldova l-a făcut în guvernarea transparentă, drepturile omului şi reforma economică. SUA susţin independenţa R. Moldova, suveranitatea şi integritatea teritorială a acesteia şi vrem să ajutăm R. Moldova să avanseze pe drumul către integrarea europeană”, susţine comunicatul. ”Doresc poporului moldovean o celebrare în siguranţă şi festivă, sper să continue cooperarea strânsă şi profundă dintre ţările noastre în anii următori”, a adăugat secretarul american de Stat, Hillary Clinton, în comunicat.