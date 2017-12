Robbie Williams a fost la un pas de moarte din cauza dependenţei de antidepresive

Cîntăreţul britanic a mărturisit, pentru prima dată, că a fost pe punctul de a muri din cauza dependenţei de medicamente antidepresive, înainte de a se interna într-o clinică de dezintoxicare, în februarie 2007, cînd a împlinit 33 de ani. Robbie Williams a spus că s-a internat ”în momentul în care moartea bătea la uşă”. Fosta lui prietenă, Lisa d\'Amanto, a dezvăluit că Robbie Williams era dependent de medicamente antidepresive, iar în prezent, însuşi cîntăreţul mărturiseşte cît de tristă a fost viaţa lui în timp ce era dependent. Perioada de dependenţă a durat circa trei ani. Lui Robbie îi este încă teamă că ar putea redeveni dependent. ”Am un caracter autodistructiv, dar mă împiedică asta să fiu fericit? Nu”, a spus artistul, care a ajuns, joi, la New York, cu iubita lui, Ayda Field. Cîntăreţul a subliniat importanţa rolului pe care l-a avut Ayda în recuperarea lui. ”Nu a încercat să mă schimbe şi, pur şi simplu, m-a făcut mai bun”, a spus el.

Robbie Williams va cînta alături de foştii săi colegi din trupa Take That, la Londra, luna viitoare, într-un concert caritabil care va fi organizat de fundaţia Children in Need, la Royal Albert Hall. Noul său single, ”Bodies”, va fi lansat în magazine pe 12 octombrie, urmînd ca, pe 9 noiembrie, să apară pe piaţă şi albumul din care face parte, ”Reality Killed The Video Star”. După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera lui solo, reuşind să vîndă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Precedentul album al solistului britanic a fost ”Rudebox”, lansat în 2006, primit cu rezerve de criticii de specialitate, acesta fiind, totodată, materialul discografic al său cu cele mai slabe vînzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vîndute în SUA. Cu toate acestea, Robbie Williams rămîne un cîntăreţ extrem de popular: în 2006, el a vîndut peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, pentru concertele programate în turneul său mondial din acel an. Cîntăreţul britanic a trăit în ultimii ani la Los Angeles, după ce s-a externat, în martie 2007, dintr-o clinică de tratare a dependenţei de medicamente. Robbie, în vîrstă de 35 de ani, este pasionat de viaţa extraterestră şi susţine că a văzut trei OZN-uri pînă în prezent.