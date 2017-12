Robbie Williams a înregistrat noi melodii cu Take That

Cântăreţul britanic a declarat că a înregistrat deja melodii noi cu Take That şi că sunt ”absolut minunate”. Robbie Williams, în vârstă de 35 de ani, a împărţit scena cu foştii colegi de trupă la concertul de caritate Children in Need, la Royal Albert Hall, joi seară. Cel mai recent album al lui Robbie Williams, ”Reality Killed the Video Star”, primul său material discografic din ultimii trei ani, a fost lansat pe 9 noiembrie, evenimentul fiind precedat de un concert al starului britanic, pe 21 octombrie, la festivalul BBC Electric Proms.

După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera lui solo, reuşind să vândă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Robbie Williams rămâne un cântăreţ extrem de popular: în 2006, el a vândut peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, pentru concertele programate în turneul său mondial din acel an. Cântăreţul britanic a trăit în ultimii ani la Los Angeles, după ce s-a externat, în martie 2007, dintr-o clinică de tratare a dependenţei de medicamente.