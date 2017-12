Robbie Williams a rupt mâna unei femei

Cântăreţul britanic Robbie Williams a căzut peste o femeie şi i-a rupt mâna, după ce şi-a pierdut echilibrul în timpul concertului pe care l-a susţinut recent pe „Metro Radio Arena“ din Newcastle. Robbie Williams şi-a pierdut echilibrul în timpul concertului şi a căzut peste mulţimea de spectatori ce asista la concertul Swing Both Ways, incident în urma căruia a fracturat mâna unei femei de 52 de ani. Margaret Nash a fost transportată imediat de o echipă de paramedici la spital, unde i-a fost pusă mâna în ghips. ”Am oferit asistenţă medicală doamnei, după ce a spus că o doare braţul. Ni s-a spus mai târziu că are braţul fracturat. Am luat legătura cu compania de producţie a lui Robbie, iar producătorii au contactat-o pe doamnă”, a declarat Paul Tattenden, managerul general al organizatorului concertului de la „Metro Radio Arena“.