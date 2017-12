Robbie Williams concertează în România, în această vară

Artistul britanic Robbie Williams va concerta în premieră în România, pe 17 iulie, în Piața Constituției din București, au anunțat, astăzi, într-o conferință de presă, organizatorii evenimentului. "Suntem bucuroși că, după luni întregi de negocieri, am reușit să anunțăm că Robbie Williams vine la București, pe 17 iulie" a afirmat Denise Săndulescu, general manager D&D East Entertainment. Concertul face parte din cel de-al 11-lea turneu al artistului, "Let Me Entertain You", pe care Robbie Williams îl susține în 2015. Turneul debutează pe 25 martie, la Madrid, și va mai include show-uri în orașe precum Barcelona, Paris, Moscova și Tel Aviv, și va include cele mai cunoscute și de succes cântece ale artistului britanic, printre care și "Let Me Entertain You (melodie care dă și numele turneului), "Feel" sau "Angels", a anunțat Marcel Avram. El a spus că, în show-ul din Piața Constituției, artistul britanic va cânta atât muzică de jazz, cât și rock. Biletele vor fi puse în vânzare chiar de astăzi, de la ora 16:00, și vor fi disponibile prin rețeaua Eventim și online, pe eventim.ro, a anunțat Valentin Vasiloiu, director executiv Eventim. Vor fi puse în vânzare 60.000 de bilete la prețurile de 530 de lei + taxe — Diamond Circle, 430 lei + taxe — Golden Circle, 175 lei + taxe — Normal Circle și 630 lei + taxe — biletele cu loc la tribunele VIP. Organizatorii au anunțat, totodată, că vor fi scoase la vânzare, în primele două săptămâni, și 8.000 de bilete la preț promoțional de 140 de lei + taxe (151,2 lei). "Am căutat să facem un preț bun pentru bilete, pe care fiecare să le poată cumpăra", a precizat Marcel Avram. Robbie Williams, în vârstă de 41 de ani, s-a bucurat de un succes uriaș după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume și de single-uri precum "Angels" și "Millennium".