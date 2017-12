Robbie Williams e tătic!

Cântăreţul pop britanic Robbie Williams a devenit tată, pentru prima oară, după ce soţia sa a dat naştere unei fetiţe, ce va purta numele de Theodora Rose, pe scurt Teddy, a anunţat starul pe site-ul său. Fetiţa s-a născut marţi, la Londra şi cântăreşte 3,28 kg. ”Bebe, mami şi tati sunt toţi în culmea fericirii. Vă mulţumim pentru urări”, a scris Robbie Williams pentru fanii săi. Cântăreţul a anunţat în luna martie că el şi soţia lui, actriţa Ayda Field, cu care s-a căsătorit în 2010, aşteaptă primul lor copil.

Robbie Williams şi-a construit o carieră solo de succes, după ce a părăsit trupa de băieţi Take That, în 1995. Ca artist solo a vândut peste 60 de milioane de albume. În 2010 s-a alăturat din nou trupei Take That.