Robbie Williams, imaginea unei noi campanii pentru brandul Nikon

Cântăreţul britanic va apărea în cea mai recentă campanie paneuropeană pentru brandul de aparate de fotografiat Nikon. Campania, care are ca scop să îi inspire pe fotografi să folosească modelul de aparate foto digitale Nikon CoolPix, se desfăşoară sub sloganul ”I Am Nikon” şi urmează linia impusă de tema pe care a fost realizată strategia de marketing a brandului – ”At the heart of the image / În esenţa imaginii”. Campania se va desfăşura în Europa şi Africa de Sud şi va debuta în Marea Britanie, în aprilie, având componente print, outdoor şi online. Totodată, campania va avea şi un microsite special şi va fi vizibilă şi pe reţele de socializare. Spotul TV îl prezintă pe Robbie Williams, la un concert, folosindu-şi aparatul Nikon pentru a fotografia publicul.

După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera solo, reuşind să vândă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Precedentul album al solistului britanic a fost ”Rudebox”, lansat în 2006, primit cu rezerve de criticii de specialitate, acesta fiind, totodată, materialul discografic al său cu cele mai slabe vânzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vândute în SUA. Cu toate acestea, Robbie Williams rămâne un cântăreţ extrem de popular: în 2006, el a vândut peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, pentru concertele programate în turneul său mondial din acel an. Cântăreţul britanic a trăit în ultimii ani la Los Angeles, după ce s-a externat, în martie 2007, dintr-o clinică de tratare a dependenţei de medicamente. Cel mai recent album al lui Robbie Williams, ”Reality Killed the Video Star”, primul său material discografic din ultimii trei ani, a fost lansat pe 9 noiembrie 2009.