Robbie Williams, în continuare dependent de antidepresive

Cântăreţul Robbie Williams este în continuare dependent de medicamentele care îl ajută să lupte împotriva depresiei, starul britanic neputând să renunţe la ele, deoarece s-ar gândi la sinucidere dacă nu ar mai lua acele pastile. Fostul membru al grupului Take That s-a confruntat, în trecut, cu numeroase probleme provocate de consumul abuziv de alcool şi de medicamente, lupta sa împotriva dependenţei produse de sedativul Vicodin ţinând prima pagină a ziarelor din lumea întreagă. În cele din urmă, cântăreţul britanic s-a internat în clinica The Meadows din statul american Arizona, cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a sa, în 2007, însă a recunoscut recent că este în continuare dependent de antidepresive şi că ideea de a renunţa la ele îl îngrozeşte. “Devii sinucigaş atunci când renunţi la antidepresive. Auzi tot felul de zgomote şi încep să se întâmple lucruri ciudate. E foarte înfricoşător”, a declarat Robbie Williams.

După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera lui solo, reuşind să vândă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Precedentul album al solistului britanic a fost “Rudebox”, lansat în 2006, primit cu rezerve de criticii de specialitate, acesta fiind, totodată, materialul discografic al său cu cele mai slabe vânzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vândute în SUA. Cu toate acestea, Robbie Williams rămâne un cântăreţ extrem de popular: în 2006, el a vândut peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, pentru concertele programate în turneul său mondial din acel an. Cântăreţul britanic a trăit în ultimii ani la Los Angeles, după ce s-a externat în martie 2007 dintr-o clinică unde a încercat să-şi trateze dependenţa de medicamente.