Robbie Williams, în continuare pe urmele extratereştrilor

Cîntăreţul britanic Robbie Williams organizează încă o vînătoare de extratereştri, sperînd să găsească un OZN scufundat în apele golfului Malibu, în apropierea coastei californiene. ”Am auzit multe mărturii despre acest OZN scufundat în apele golfului Malibu şi este o senzaţie extraordinară să plutesc deasupra apei, ştiind că acolo jos, poate chiar există un astfel de obiect”, a declarat starul muzicii pop. ”Am închiriat cîteva jet-schiuri şi vom porni pe mare, de la Marina Del Ray către insula Catalina”, a explicat Robbie Williams. Solistul, care susţine că a avut, de-a lungul anilor, trei întîlniri cu reprezentanţi ai vieţii extraterestre, a mai mărturisit şi că a moştenit interesul pentru supranatural de la mama lui. ”Am crescut într-o casă în care mama mea credea foarte mult în puterea cărţilor de tarot. Citea multe cărţi despre acest subiect şi a vizitat cîţiva experţi în spiritism. Am crescut înconjurat de multe mituri şi legende”, a explicat Robbie Williams.

Celebrul cîntăreţ, în vîrstă de 34 de ani, a reuşit să o facă şi pe partenera lui de viaţă, actriţa americană Ayda Field, să creadă în viaţa extraterestră. Ayda Field, de 29 de ani, a mărturisit că acest lucru i-a schimbat perspectiva despre lume şi că odată ce eşti expus la această revelaţie, este imposibil să revii la vechiul mod de a vedea lucrurile. În acest an, Robbie Williams a călătorit în mai multe locuri despre care se spune că au fost vizitate de OZN-uri, în încercarea sa de a dovedi existenţa vieţii extraterestre. Acesta a declarat la un moment dat că un obiect pătrat a trecut la 150 de metri deasupra sa, în timp ce se relaxa la soare, pe terasa hotelului Beverly Hills din California. Ca urmare a acestui incident, muzicianul britanic a înregistrat piesa ”Arizona”, pe care a compus-o şi înregistrat-o în studiourile sale din California. În luna septembrie, Michael C. Luckman, directorul New York Center for Extraterrestrial Research, a declarat că este absolut convins de faptul că Robbie Williams este un om de contact pentru extratereştri şi că artistul britanic ar putea fi răpit de către aceştia în orice clipă.