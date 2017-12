Robbie Williams investeşte în pasiunile sale

Pe 6 noiembrie, cântăreţul britanic Robbie Williams va lansa cel mai nou album său, ”Take the Crown”. Mult-aşteptatul material discografic este reluarea colaborării dintre Robbie Williams şi Gary Barlow. De altfel, primul single de pe album, intitulat ”Candy”, a fost compus împreună de cei doi. Cd-ul poate fi deja comandat pe iTunes, în versiune standard, care conţine 11 piese. Versiunea deluxe va avea două piese în plus şi un dvd The Making of pentru două videoclipuri. Va exista şi o versiune limitată pe vinil.

Este, cu siguranţă, un an plin pentru Robbie Williams, în vârstă de 38 de ani, care aşteaptă şi venirea pe lume a primului său copil. Însă, deşi acum este bărbat la casa lui, cu responsabilităţi, Robbie Williams nu renunţă să creadă în extratereştri. Starul britanic vrea să-şi cumpere o insulă în apropierea Californiei, doar pentru el, ca să poată urmări în linişte OZN-urile. Fâşia de pământ este White Rock Island, care se află la 22 de mile de mers cu barca de linia malului din Los Angeles. Insula este deţinută de regizorul Michael Caffrey, care a folosit-o până acum pentru a turna filme, producţii de televiziune şi reclame. Un alt avantaj este că nopţile de aici au mereu un cer curat, ceea ce i-ar permite lui Robbie Williams să-i zărească mult mai uşor pe vizitatorii din alte universuri. Starul a oferit deja suma de 415.000 de lire sterline, dar este pregătit să ofere cam cât i-ar cere Michael Caffrey, doar, doar va intra în posesia insulei. ”Robbie s-a îndrăgostit de insulă când a venit acum un an la o vânătoare de OZN-uri cu soţia lui, Ayda”, a declarat o sursă. Robbie Williams împărtăşeşte cu soţia sa, Ayda Field, de 33 de ani, credinţa în OZN-uri. În plus, insula este locul perfect pentru a creşte un copil, departe de tentaţiile şi indiscreţiile lumii dezlănţuite.