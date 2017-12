Robbie Williams, la 20 de ani carieră

Foştii componenţi ai trupei Take That, Robbie Williams şi Gary Barlow, înregistrează împreună single-ul ”Shame”, pe care îl vor lansa pe 4 octombrie. Cei doi cântăreţi nu au mai înregistrat împreună de 15 ani, când Robbie Williams a părăsit trupa Take That. Single-ul ”Shame” a fost compus de cei doi şi va fi inclus pe următorul album al lui Robbie Williams, intitulat ”In and Out of Consciousness: The Greatest Hits 1990-2010”, prin care acesta va marca 20 de ani de carieră. Gary Barlow şi Robbie Williams au mai cântat împreună în noiembrie 2009, în concertul caritabil Children in Need.