Robbie Williams, martor într-o anchetă a poliţiei din Bahamas

Robbie Williams, aflat în vacanţă în Bahamas, va fi martor într-o anchetă a poliţiei locale, ce doreşte să afle dacă există o legătură între un jaf armat comis asupra a doi paparazzi şi cearta dintre aceştia şi cîntăreţul britanic, petrecută cu cîteva ore înainte de furt. Cei doi paparazzi au fost jefuiţi de trei bărbaţi care i-au ameninţat cu arme de foc.

Cîntăreţul Robbie Williams, în vîrstă de 35 de ani, a fost fotografiat cu cîteva ore înainte de acest atac, chiar de cei doi paparazzi, în timp ce fuma o ţigară de foi pe o plajă din Bahamas. La puţin timp după ce l-au fotografiat pe renumitul cîntăreţ, a izbucnit o altercaţie între grupul de prieteni ai acestuia şi cei doi paparazzi. Cîteva ore mai tîrziu, cei doi fotografi - britanicul Matt Sanchez şi americanul Carlos Mendez - au fost ameninţaţi cu arme de foc de către trei hoţi, care le-au furat banii şi aparatele de foto. Cei doi se aflau în camera lor de hotel în momentul comiterii jafului. Trei hoţi ai pătruns cu forţa, la ora 3.00 a.m., în cameră, au pus un pistol la tîmpla lui Carlos Mendez şi i-au ameninţat pe cei doi fotoreporteri că îi vor ucide. În cele din urmă, hoţii au plecat, luînd cu ei aparatele de fotografiat ale paparazzilor, documentele lor de călătorie, haine şi o anumită sumă de bani. Poliţia din Bahamas investighează în prezent dacă hoţii erau la curent cu altercaţia de pe plajă, cauzată de acele fotografii, făcute în timp ce Robbie Williams stătea pe un jet-ski. Poliţia din această insulă din Caraibe a decis să discute cu mai mulţi potenţiali martori, inclusiv cu Robbie Williams. Cîntăreţului britanic ar putea să i se interzică părăsirea insulei Staniel Cay din Bahamas pînă la finalizarea anchetei. Robbie Williams a închiriat o vilă la marginea oceanului, unde petrecea cîteva zile de vacanţă alături de tatăl său, Pete Conway, iubita sa, Ayda Field şi de cîţiva prieteni apropiaţi. Poliţia locală a declarat că a arestat deja trei localnici cu vîrstele cuprinse între 20 şi 30 de ani, pe care îi suspectează de comiterea jafului. Robbie Williams nu este considerat suspect în această anchetă.

Fost membru al trupei Take That, Robbie Williams a devenit, în 2002, unul dintre cei mai bine cotaţi artişti pop din lume, după ce a încheiat un contract în valoare de 95 de milioane de euro cu casa de discuri EMI. Artistul britanic are însă un trecut marcat de numeroase probleme cauzate de depresie, droguri şi alcool. În februarie 2007, el s-a internat într-o clinică din Tucson, Arizona, pentru a-şi trata dependenţa de medicamentul antidepresiv Seroxanat. Cîntăreţul s-a externat după o lună şi susţine că de atunci este ”curat”. Starul britanic a trăit în ultimii ani în Los Angeles, încercînd să cucerească piaţa muzicală americană. Robbie Williams nu a mai susţinut un concert de doi ani, în ciuda ofertelor de milioane de dolari pe care le-a primit. În schimb, el a dezvoltat o pasiune pentru extratereştri, mutîndu-se în California, unde pleacă în expediţii pentru descoperirea de OZN-uri.