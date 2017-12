Robbie Williams pregăteşte contractul prenupţial

Cântăreţul britanic Robbie Williams le-a cerut avocaţilor săi să redacteze un contract prenupţial, care stipulează felul în care sunt împărţite bunurile unui cuplu după divorţ, în cazul în care posibila sa căsătorie cu actriţa Ayda Field se va destrăma. ”Sunt foarte îndrăgostiţi unul de celălalt, dar sunt foarte realişti în ceea ce priveşte presiunea la care sunt supuse mariajele dintre celebrităţi. Părinţii amândurora sunt divorţaţi şi ei nu doresc să rişte timp, bani şi dureri de cap, iar din acest motiv consideră că un contract prenupţial este vital”, a declarat o sursă cuplului. Potrivit presei britanice, cântăreţul în vârstă de 36 de ani îşi doreşte foarte mult să se căsătorească cu iubita sa, în vârstă de 30 de ani, în cadrul unei ceremonii private, la sfârşitul acestui an. ”Nu îşi doresc o nuntă mare, ci o ceremonie privată. Doar câţiva prieteni apropiaţi ştiu când şi unde va avea loc”, a adăugat aceeaşi sursă.

După ce a părăsit trupa Take That, în 1995, Robbie Williams a avut succes în cariera solo, reuşind să vândă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Penultimul album solo al solistului britanic a fost ”Rudebox”, lansat în 2006, primit cu rezerve de criticii de specialitate, acesta fiind, totodată, materialul discografic al său cu cele mai slabe vânzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vândute în SUA. Cel mai recent album, intitulat ”Reality Killed the Video Star”, primul său material discografic din ultimii trei ani, a fost lansat pe 9 noiembrie 2009.