Robbie Williams, recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră

Cîntăreţul britanic va primi un premiu pentru întreaga carieră, la cea de-a 30-a gală BRIT Awards, ce va avea loc la Londra, în februarie 2010. În vîrstă de 35 de ani, fostul membru al trupei Take That, Robbie Williams, a cîştigat deja 11 BRIT Awards în calitate de artist solo şi alte patru împreună cu foştii săi colegi de trupă. Robbie Williams va închide spectacolul ce va avea loc pe 16 februarie. După o pauză de trei ani, acesta a susţinut un recital la Londra, în cadrul unui concert difuzat de BBC, simultan în 250 de cinematografe din lume.

După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera lui solo, reuşind să vîndă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Noul său single, ”Bodies”, a fost lansat în magazine pe 12 octombrie, urmînd ca pe 9 noiembrie să apară pe piaţă şi albumul din care face parte, ”Reality Killed The Video Star”, produs de Virgin Records, o subdivizie a trustului EMI. Precedentul album al solistului britanic a fost ”Rudebox”, lansat în 2006 şi primit cu rezerve de criticii de specialitate. Acesta a fost, totodată, materialul discografic al său cu cele mai slabe vînzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vîndute în SUA.