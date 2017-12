Robbie Williams, refuzat de iubită

Robbie Williams îşi doreşte foarte mult să se căsătorească cu actuala lui iubită, Ayda Field, însă aceasta a refuzat cererea în căsătorie formulată de renumitul cîntăreţ britanic. Surse din presa britanică afirmă că Robbie Williams este disperat să se căsătorească cu Ayda Field, dar că aceasta este mult prea speriată de ideea de căsătorie, din cauza celor două divorţuri ale mamei sale, pentru a accepta cererea cîntăreţului britanic. ”Ayda îl iubeşte pe Robbie din toată inima şi ar face orice pentru el, mai puţin să meargă în faţa altarului. Ideea căsătoriei s-a născut după primele luni ale relaţiei lor, ea reprezentînd un salt uriaş pentru Robbie, căci el a înţeles în sfîrşit că şi-a găsit jumătatea. Lui i-ar plăcea foarte mult să se căsătorească. Ar simţi că viaţa lui a devenit completă, după toată nebunia care l-a înconjurat în ultima perioadă. Însă Ayda a asistat la cele două divorţuri ale mamei sale şi este mult prea conştientă de durerea provocată de un divorţ. Ea nu doreşte să treacă prin aceeaşi experienţă”, declarat un apropiat al cîntăreţei. În ciuda refuzului Aydei de a accepta cererea în căsătorie, cei doi, care au o relaţie de doi ani, îşi doresc să aibă copii în viitorul apropiat. Potrivit aceleeaşi surse, ei îşi doresc doi sau trei copii şi au ales deja numele pentru aceştia.

După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera lui solo, reuşind să vîndă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Noul său single, ”Bodies”, va fi lansat în magazine pe 12 octombrie, urmînd ca pe 9 noiembrie să apară pe piaţă şi albumul din care face parte, ”Reality Killed The Video Star”. Precedentul album al solistului britanic a fost ”Rudebox”, lansat în 2006, primit cu rezerve de criticii de specialitate, acesta fiind, totodată, materialul său discografic cu cele mai slabe vînzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vîndute în SUA. Cu toate acestea, Robbie Williams rămîne un cîntăreţ extrem de popular: în 2006, el a vîndut peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, pentru concertele programate în turneul său mondial din acel an. Cîntăreţul britanic a trăit în ultimii ani la Los Angeles, după ce s-a externat, în martie 2007, dintr-o clinică de tratare a dependenţei de medicamente. Robbie Williams, în vîrstă de 35 de ani, este pasionat de viaţa extraterestră şi susţine că a văzut trei OZN-uri pînă în prezent.