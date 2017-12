Robbie Williams revine pe scenă, fără trupa Take That, în 2010

Cîntăreţul britanic a decis să nu se alăture foştilor colegi din trupa Take That, el urmînd să revină pe scena muzicală cu o serie de concerte pe care le va susţine solo, la O2 Arena din Londra, în 2010. ”Robbie Williams vrea să îi depăşească pe Michael Jackson şi pe cei de la Take That prin acest turneu de revenire. Va fi ceva de proporţii uriaşe. Vrea ca prin aceste concerte să revină pe poziţia de «rege al muzicii pop»”, a declarat o sursă apropiată cîntăreţului. Robbie Williams abia aşteaptă să cînte din nou live în faţa publicului şi a petrecut ultimii doi ani lucrînd la noul său album, sperînd să recîştige simpatia fanilor, a mai precizat sursa.

După criticile amestecate care au însoţit lansarea albumului său din 2006, ”Rudebox”, cîntăreţul britanic a lucrat în ritm susţinut în ultimii doi ani, pentru a compune un alt material discografic. Pentru viitorul album, el a colaborat cu muzicianul Guy Chambers şi cu producătorul muzical Mark Ronson. Noul material va fi lansat înainte de concertele pe care le va susţine la Londra în 2010. La începutul acestui an, presa internaţională vehicula ideea unei reuniri a lui Robbie Williams cu foştii lui colegi din trupa Take That - Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen şi Howard Donald -, după revenirea cu succes a acestei trupe pe scena muzicală. Pe de altă parte, Gary - ale cărui conflicte cu Robbie au constituit unul dintre motivele principale pentru care acesta a părăsit formaţia în 1995 - a negat faptul că Robbie ar urma să se alăture curînd formaţiei Take That. Totuşi, Gary Barlow a admis că i-ar plăcea să lucreze din nou cu Robbie Williams. Trupa Take That a avut o revenire spectaculoasă pe scena muzicală, în 2006, odată cu lansarea piesei ”Patience”, care a ajuns pe prima poziţie a clasamentelor muzicale din Marea Britanie. Cel mai recent material discografic al ei, ”The Circus”, a vîndut peste 500.000 de copii în primele două săptămîni de la lansare, iar biletele pentru concertele din turneul lor de promovare s-au epuizat de fiecare dată în doar cîteva minute.

Robbie Williams a trăit în ultimii ani în Los Angeles, încercînd să cucerească piaţa muzicală americană. Cîntăreţul britanic în vîrstă de 35 de ani nu a mai susţinut un concert de doi ani, în ciuda ofertelor de milioane de dolari pe care le-a primit. În schimb, el a dezvoltat o pasiune pentru extratereştri, mutîndu-se în California, unde a realizat mai multe expediţii pentru descoperirea de OZN-uri.