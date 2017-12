Robbie Williams şi Take That s-au reunit

Robbie Williams şi grupul Take That, de care cântăreţul britanic s-a despărţit în anul 1995, după ce au vândut împreună peste 15 milioane de discuri, şi-au anunţat oficial reunirea, joi, cu ocazia debutului sesiunii de înregistrări pentru un nou album, ce va fi lansat în noiembrie. Posturile de televiziune britanice au difuzat imagini care îl prezintă pe Robbie Williams într-un studio de înregistrări alături de ceilalţi patru membri ai grupului Take That, Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange şi Mark Owen. ”Să fim din nou împreună, toţi cinci în aceeaşi cameră, a fost întotdeauna un vis care părea că nu se va realiza niciodată. Însă, iată, acum vom lansa un album împreună. A fost o adevărată plăcere să petrecem din nou ceva timp alături de Rob”, a declarat Mark Owen într-un comunicat citat de presa britanică.

Noul album va fi lansat în luna noiembrie, la aproape 20 de ani de la primul single al trupei Take That. Albumul va fi precedat de lansarea din luna octombrie a single-ului ”Shame”, compus în colaborare de Robbie Williams şi Gary Barlow. Grupul Take That se bucură de o popularitate tot mai mare în Marea Britanie, în ultimii ani, în timp ce cariera lui Robbie Williams a părut că stagnează. Robbie Williams a vândut, de-a lungul anilor, peste 57 de milioane de albume pe plan mondial şi a câştigat mai multe Brit Awards decât oricare alt artist.