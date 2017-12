Robbie Williams va avea propriul joc karaoke

Cântăreţul britanic Robbie Williams va avea, din luna octombrie, propriul său joc karaoke, care le va da şansa fanilor să cânte cele mai cunoscute melodii ale sale. Robbie Williams şi casa sa de discuri, EMI, vor colabora cu producătorul suedez de jocuri video Nordic Games, care va lansa un nou joc pentru Nintendo Wii din seria ”We sing”. Jocul poate fi utilizat de patru persoane, care cântă împreună, folosind microfoane separate. Nordic Games a colaborat cu EMI pentru a folosi 25 de melodii ale lui Robbie Williams în acest joc, printre care ”Angels”, ”Rock DJ”, ”Let Me Entertain You”, ”She\'s the One” şi ”Old Before I Die”. Melodiile vor fi însoţite de videoclipurile lor originale. Nordic Games şi EMI intenţionează să lanseze jocul simultan cu albumul ”In and Out of Consciousness: The Greatest Hits 1990-2010” semnat de Robbie Williams. ”După 20 de ani de carieră, Robbie Williams are fani de toate vâstele, de ambele sexe, ceea ce reprezintă un procent uriaş din populaţie care va dori să joace acest joc”, a declarat Nik Blower, director de vânzări Nordic Games. Anunţul a venit la câteva zile după ce cântăreţul britanic a făcut public faptul că se va reuni cu formaţia Take That, pe care a părăsit-o în 1995, pentru a-şi lansa o carieră solo.