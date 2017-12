Robbie Williams vine, în premieră, în România!

Cântăreţul britanic Robbie Williams concertează în premieră în România, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, pe 17 iulie, iar biletele se pun de astăzi în vânzare, de la ora 16.00, fiind disponibile pe eventim.ro. Concertul face parte din cel de-al 11-lea turneu al artistului, „Let Me Entertain You”, pe care Robbie Williams îl susţine în 2015. Turneul debutează pe 25 martie, la Madrid, şi va mai include show-uri în oraşe precum Barcelona (26 martie), Paris (30 martie), Moscova (12 aprilie), Bratislava (18 aprilie) şi Tel Aviv (2 mai). Seria de concerte va include cele mai cunoscute şi de succes cântece ale lui Robbie Williams.

Robbie Williams, în vârstă de 41 de ani, s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri solo precum „Angels” şi „Millennium” şi semnând un contract cu casa EMI în 2002, în valoare de mai multe zeci de milioane de dolari. În 2006, a lansat albumul „Rudebox”, iar în 2009, a lansat „Reality Killed the Video Star”. În 2010, Robbie Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes „Progress”, promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011. Artistul britanic şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, „Under the Radar Volume 1”, anul trecut, la începutul lunii decembrie.