Robbie Williams vrea să adopte copii din Haiti

Cântăreţul britanic Robbie Williams intenţionează să adopte doi copii din Haiti, artistul anunţându-şi planurile după ce a vizitat insula devastată de un seism foarte puternic. “Am vrut să fac adopţiile imediat ce am ajuns în Haiti. Se instalează subit un sentiment de vinovăţie când ajungi într-un loc ca acela. Dar sunt câteva lucruri pe care vreau să le fac înainte de acest pas”, a declarat Robbie Williams. “Cel mai probabil o să am, mai întâi, proprii mei copii şi apoi aş vrea să adopt încă doi. Este ceva ce am discutat. Este o perspectivă, nu ştiu exact când se va materializa”, a mai spus cântăreţul. În prezent, Robbie Williams este logodit cu actriţa americană Ayda Field.

Anul trecut, în luna noiembrie, Robbie Williams şi-a surprins iubita, cerând-o de nevastă în direct la un post australian de radio. La începutul acestui an au apărut primele zvonuri privind o posibilă logodnă a celor doi, încheiată în timpul sărbătorilor de iarnă, deşi cântăreţul a negat că acest lucru s-ar fi întâmplat. La începutul lunii mai, Robbie Williams le-a cerut avocaţilor săi să redacteze un contract prenupţial, care stipulează felul în care sunt împărţite bunurile unui cuplu după divorţ, în cazul în care posibila sa căsătorie cu actriţa Ayda Field se va destrăma.

Nimic nu se compară însă cu bucuria de a fi mamă. Cântăreaţa americană Sheryl Crow este, din nou, mamă, după ce a decis să mai înfieze un copil. „Am o veste emoţionantă de împărţit cu voi. Wyatt are un frăţior!”, a scris vedeta pe site-ul ei oficial. Sheryl Crow, în vârstă de 48 de ani, a adoptat primul ei copil, acum în vârstă de trei ani, în 2007. Despre noul micuţ, interpreta a ţinut să mai precizeze: „Levi James s-a născut pe 30 aprilie”.