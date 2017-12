Robbie Williams vrea să realizeze o emisiune culinară

Cîntăreţul britanic a devenit un adevărat pasionat al gătitului, după ce a luat lecţii în particular şi şi-a manifestat dorinţa de a realiza propria sa emisiune culinară. Robbie Williams vrea să lanseze pe piaţă şi o carte de bucate. Totuşi, prietenii său nu sînt foarte convinşi că meniul de burlac al starului poate să ofere destule variante pentru un serial televizat. “Problema este că Robbie nu are cea mai sănătoasă dietă de pe planetă. Cine are nevoie de lecţii despre prepararea burger-ilor şi a cartofilor prăjiţi? Cam de asta este el interesat!”, a declarat prietenul care I-a zădărnicit probabil speranţele de a-şi prezenta abilităţile culinare la televizor. Presa din Marea Britanie anunţa recent că Robbie Williams şi prietenul său, actorul Max Beesley, vor participa la o versiune cu vedete a emisiunii de televiziune “Ramsay\'s Kitchen Nightmares”. Perechea ar urma să lucreze ca bucătari într-un restaurant falimentar, în încercarea de a regla lucrurile, sub ochiul atent al maestrului Gordon Ramsay.