Robbie Williams vrea să revină în grupul Take That

Cântăreţul Robbie Williams a iniţiat o serie de... discuţii secrete cu foştii lui colegi din grupul Take That, pentru a reveni în această formaţie, în 2016, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea trupei, afirmă un tabloid britanic. Robbie Williams nu a participat la înregistrările pentru cel mai recent album al trupei Take That, nici la turneul de promovare a acelui album discografic, datorită naşterii fiului său, Charlton, anul trecut, însă speră să participe la următoarea reunire a grupului, a declarat o sursă, pentru tabloidul ”The Sun”.

Robbie Williams a părăsit pentru prima dată grupul britanic în 1995, din cauza unor neînţelegeri cu colegii săi de trupă, lansându-şi ulterior o carieră solo de succes. A revenit în componenţa grupului Take That pentru albumul ”Progress” din 2010 şi a participat la turneul european de promovare a discului în 2011, după care a părăsit din nou formaţia. De acea dată, starul britanic s-a despărţit în termeni buni de colegii săi de trupă. În luna iunie, Robbie Williams a asistat la un concert susţinut de foştii lui colegi din Take That la sala O2 Arena din Londra şi a publicat pe Twitter o fotografie în care apare alături de Gary Barlow, Mark Owen şi Howard Donald. Fotografia a fost însoţită de textul următor: ”Tocmai am fost să văd cel mai tare concert al anului de la O2 Arena. Îi iubesc pe băieţii mei. Mândrie, nostalgie, divertisment, fericire. Primiţi-mă înapoi!”. Un alt membru al trupei Take That, Jason Orange, a părăsit grupul în septembrie 2014, iar revenirea sa în formaţie, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a grupului, pare puţin probabilă.

Pe de altă parte, agentul de presă al lui Robbie Williams a părut că infirmă zvonurile despre intenţia artistului de a reveni în grupul Take That: ”Planul lui Robbie pentru 2016 este de a înregistra următorul lui album solo. Apoi speră să îl promoveze printr-un turneu. Acestea sunt singurele sale planuri pentru 2016 în ceea ce priveşte înregistrarea unui album şi susţinerea unui turneu”. Robbie Williams, în vârstă de 41 de ani, s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum ”Angels” şi ”Millennium” şi semnând un contract cu casa EMI în 2002, în valoare de mai multe zeci de milioane de dolari.