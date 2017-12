După câteva luni de liniște deplină, în care a fost ca și absent, cu toate că scena Justiției a fost zguduită de numeroase scandaluri, Robert Cazanciuc a abordat din nou subiectul amnistiei, despre care a spus că ar putea fi o soluție pentru degrevarea penitenciarelor din România. "Pentru supraaglomerarea din sistemul penitenciar românesc poate fi o soluție. O soluție de amnistiere, de grațiere, cum s-a întâmplat în multe state europene, trebuie adoptată dacă există un acord social, dacă aproape toată lumea este de acord cu o asemenea măsură și, evident, decizia aparține Parlamentului", a declarat Cazanciuc, la plecarea de la Consiliul Superior al Magistraturii. Întrebat dacă Ministerul Justiției și Guvernul își vor schimba poziția cu privire la proiectul de lege privind amnistia și grațierea, Robert Cazanciuc a precizat că ministerul pe care îl conduce a dat un aviz negativ "pe un proiect concret". "Eu am spus, de fiecare dată, că noi am dat un aviz negativ pe un proiect concret, așa cum a fost gândit la un moment dat de inițiatori. Dacă altcineva va iniția un alt proiect, o să vedem, de asemenea, în concret, ce aviz vom da", a adăugat ministrul Justiției. În prezent, a precizat Cazanciuc, Ministerul Justiției vrea să obțină finanțare europeană pentru rezolvarea problemei din sistemul de penitenciare. "Există ideea unui parteneriat public-privat și avem aici în studiu o variantă britanică și o variantă americană. Avem mai multe demersuri pe care le-am făcut la Bruxelles și o să facem în continuare acest lucru pentru a introduce problema sistemului penitenciar într-un program de finanțare europeană, pentru că, altfel, României îi va fi foarte greu să construiască penitenciare când avem, cu siguranță, și alte priorități - sănătate, educație, instanțe de judecată. Construcția unui penitenciar la un standard de 700-900 de locuri înseamnă peste 50 de milioane de euro, bani pe care, evident, în acest moment nu-i avem", a explicat el. Ministrul a adăugat că are mare încredere că, la un moment dat, autoritățile de la Bruxelles vor decide să sprijine această solicitare.