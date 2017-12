Robert De Niro crede că nu are ţinută de star hollywoodian

Veteranul Robert De Niro crede că nu este îndeajuns de strălucitor pentru un star hollywoodian şi susţine că nu a simţit niciodată că ar aparţine cetăţii filmului din Los Angeles, informează femalefirst.co.uk. Actorul, premiat cu Oscar pentru “Taurul furios” (1980) şi “Naşul II” (1974), care în prezent locuieşte în New York, spune că nu s-a simţit niciodată ca acasă în Los Angeles. “Am trăit în Los Angeles, am lucrat la Hollywood, de nenumărate ori, făcînd filme. Nu am nimic împotriva acestui loc. Exeperienţele mele au fost plăcute, însă nu am ales niciodată să trăiesc numai acolo”, a spus actorul. “Nu cred că sînt îndeajuns de strălucitor pentru Hollywood”, a concluzionat actorul.

Robert De Niro a mărturisit că preferă să locuiască în New York, pentru că în acest oraş poate duce o viaţă normală. “Îmi place oraşul New York pentru că pot să merg pe străzi şi să mă instalez la un bar sau într-un restaurant şi să observ oamenii. Dacă nu poţi să-i observi cum trebuie, ca actor, eşti terminat. În New York pot să mă plimb, în voie, să mă întîlnesc cu oamenii la prînz sau să-mi duc copiii în parc”, a mai spus actorul. Robert De Niro este, de altfel, foarte implicat în viaţa oraşului New York, mai precis din 1989, cînd a transformat un vechi depozit de cafea în restaurantul Tribeca Grill. Ulterior, actorul a inaugurat restaurantul cu specific asiatic Nobu, care numără, în prezent, mai multe locaţii în lumea întreagă.

“The New York Observer” l-a situat pe Robert De Niro pe locul 26 în topul 100 al celor mai puternici oameni din lumea imobiliară a New York-ului. De Niro şi partenerii săi, Jane Rosenthal şi Craig Hatkoff, au fondat Festivalul de Film Tribeca, pentru a promova zona, după atentatele teroriste din 2001.