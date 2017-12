Robert De Niro instituie un premiu pentru artă

Cineastul Robert De Niro a instituit un premiu pentru artă în memoria tatălui său, Robert De Niro Sr., distincţia, în valoare de 25.000 de dolari, urmând să fie decernată anual unui pictor talentat. Anunţul a fost făcut miercuri, de Robert De Niro, la o recepţie organizată în studioul din New York al tatălui său, un apreciat pictor. Premiul va fi administrat de Tribeca Film Institute, fondat de Robert De Niro, prima distincţie urmând să fie acordată în 2011. Robert De Niro Sr. a fost un pictor abstract expresionist apreciat, care a decedat în 1993, din cauza unui cancer, la vârsta de 71 de ani. De-a lungul timpului, Robert De Niro a organizat mai multe expoziţii cu lucrările tatălui său, în lumea întreagă.

Actorul, regizorul şi producătorul Robert De Niro, în vârstă de 67 de ani, a jucat în peste 70 de filme şi a câştigat, de-a lungul unei cariere impresionante, ce a debutat în 1968, opt Globuri de Aur, două premii Oscar şi Kennedy Center Honor. El este considerat unul dintre cei mai talentaţi şi mai influenţi cineaşti din toate timpurile. Dublu câştigător al premiului Oscar, pentru rolurile din “Naşul: Partea II” (1975) şi “Taurul furios / Raging Bull” (1981), De Niro a făcut multe alte roluri memorabile, în special sub bagheta regizorală a lui Martin Scorsese, în filme precum “Şoferul de taxi / Taxi Driver” (1976), “Băieţi buni / Goodfellas” (1990), “Promontoriul groazei / Cape Fear” (1991) şi “Casino” (1995). Robert De Niro este unul dintre fondatorii celebrului Festival Internaţional de Film Tribeca de la New York, înfiinţat în 2002, pentru a revitaliza viaţa socială şi activităţile economice din Manhattan, după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 şi pentru a promova oraşul New York pe harta centrelor cinematografice internaţionale.