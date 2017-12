Actorul american Robert De Niro va fi preşedintele juriului la Festivalul de Film de la Cannes, care se va desfăşura între 11 şi 22 mai. ”Deoarece am fost de două ori preşedinte al juriului, în anii \'80, ştiu că nu va fi o sarcină uşoară nici pentru mine, nici pentru prietenii mei juraţi şi sunt bucuros că Festivalul de la Cannes mi-a acordat acest rol”, a comentat actorul american. Robert De Niro a intrat în istoria Festivalului de la Cannes cu prima sa apariţie, în „Taxi Driver / Şoferul de taxi”, care a câştigat Palme d\'Or, în anul 1976.

Actorul, regizorul şi producătorul Robert De Niro, în vârstă de 67 de ani, a jucat în peste 70 de filme şi a câştigat de-a lungul unei cariere impresionante, ce a debutat în 1968, opt Globuri de Aur, două premii Oscar şi Kennedy Center Honor. Este considerat unul dintre cei mai talentaţi şi mai influenţi cineaşti din toate timpurile. Dublu câştigător al premiului Oscar, Robert De Niro a făcut multe alte roluri memorabile, în special sub bagheta regizorală a lui Martin Scorsese, în filme precum în „Taxi Driver / Şoferul de taxi” în 1976, „Goodfellas / Băieţi buni” în 1990, „Cape Fear / Promontoriul groazei” în 1991 şi „Casino” în 1995. Robert De Niro este unul dintre fondatorii celebrului Festival Internaţional de Film Tribecca de la New York, înfiinţat în 2002 pentru a revitaliza viaţa socială şi activităţile economice din Manhattan, după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, şi pentru a promova oraşul New York pe harta centrelor cinematografice internaţionale.

Robert De Niro va primi premiul pentru întreaga carieră Cecil B. DeMille la cea de-a 68-a gală a Globurilor de Aur, organizată la Los Angeles, pe 16 ianuarie 2011.