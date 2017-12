Robert de Niro va face un film despre Mao Zedong

Îndrăgitul actor american Robert de Niro va produce, pentru studiourile Universal Pictures, un film despre ascensiunea lui Mao Zedong şi a comunismului în China, pe baza unei cărţi scrise de unul dintre puţinii jurnalişti vestici care au fost martori la acest fenomen. Studiourile Universal Pictures au achiziţionat drepturile de adaptare a biografiei lui Roy Rowan, “Chasing the Dragon: A Veteran Journalist's Firsthand Account of the 1949 Chinese Revolution”.

Robert de Niro va produce filmul, o dramă din care nu va lipsi o poveste de dragoste, prin intermediul companiei sale de producţie Tribeca. Scenariul filmului va fi scris de Jon Marans şi Yuri Sivo în colaborare cu Rowan. Roy Rowan a ajuns în China ca angajat al United Nations Relief şi apoi a devenit corespondent la Shanghai pentru publicaţia “Time and Life”. Împreună cu fotograful Jack Birns, Rowan a scris articole despre războiul civil din China şi a fost un martor atent al ascensiunii lui Mao şi a armatei sale. Pe parcursul acestei perioade, Rowan s-a îndrăgostit de o traducătoare chineză despre care jurnalistul crede că a fost spioană.