Robert De Niro vrea să scrie o carte cu Martin Scorsese

Actorul Robert De Niro vrea să scrie o carte de memorii cu cineastul Martin Scorsese, cei doi fiind renumiţi pentru colaborările de succes la pelicule precum ”Şoferul de taxi”, ”Taurul furios” şi ”Băieţi buni”. Robert De Niro şi Martin Scorsese cochetează cu ideea de a scrie împreună o carte de memorii, însă De Niro nu doreşte ca acest volum să fie unul autobiografic. ”Îţi ia mult timp să scrii o autobiografie şi eu chiar nu am acest timp disponibil. La un moment dat, Scorsese şi cu mine ne-am gândit să scriem o carte împreună şi încă ne dorim acest lucru”, a declarat Robert De Niro. Recent, Robert De Niro a anunţat că va colabora cu Martin Scorsese pentru un nou film cu gangsteri: ”O să fac cu Scorsese un alt film cu gangsteri şi este foarte interesant. Este în pregătire. Avem un scenariu, iar Marty are alt film în lucru, aşa că va mai dura”.

Actorul, regizorul şi producătorul Robert De Niro, în vârstă de 70 de ani, este considerat unul dintre cei mai talentaţi şi mai influenţi cineaşti din toate timpurile. Dublu câştigător al premiului Oscar, pentru rolurile din ”Naşul: Partea II” (1975) şi ”Taurul furios / Raging Bull” (1981), De Niro a făcut multe alte roluri memorabile, mai ales în regia lui Martin Scorsese, în filme precum ”Şoferul de taxi / Taxi Driver” (1976), ”Băieţi buni / Goodfellas” (1990), ”Promontoriul groazei / Cape Fear” (1991) şi ”Casino” (1995). El este, de asemenea, unul dintre fondatorii celebrului Festival Internaţional de Film Tribeca, de la New York, înfiinţat în 2002.

Într-o carieră de peste şase decenii în industria cinematografică, Martin Scorsese este considerat unul dintre cei mai influenţi cineaşti americani contemporani, fiind autorul unor filme devenite clasice, precum ”Şoferul de taxi / Taxi Driver” (1976), ”Taurul furios / Raging Bull” (1980) şi ”Băieţi buni / Goodfellas” (1990), dar şi al unor pelicule mai recente, extrem de bine primite de public şi de critici, precum ”Bandele din New York / Gangs of New York” (2002), ”Aviatorul / The Aviator” (2004) şi ”Hugo” (2011). Martin Scorsese, în vârstă de 71 de ani, a primit şi multe nominalizări la Oscar, trofeu pe care l-a obţinut în cele din urmă în 2007, cu filmul ”Cârtiţa / The Departed”.