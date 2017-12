Robert Downey Jr. va fi noul Doctor Dolittle

Robert Downey Jr. îl va interpreta pe Doctor Dolittle, medicul veterinar capabil să vorbească cu animalele, în filmul 'The Voyage of Doctor Dolittle', a informat site-ul de specialitate The Hollywood Reporter citat de EFE. Este vorba de primul rol de mulți ani pentru Downey Jr. în afara universului Marvel, în care joacă rolul lui Iron Man în diferitele filme interconectate ale celebrei serii. În 2014, actorul a jucat în 'Chef' și 'The Judge', ultimele două pelicule care nu au avut legătură cu producția cu supereroi Marvel. Studioul Universal va filma 'The Voyage of Doctor Dolittle', care îl va avea ca regizor pe Stephen Gaghan ('Gold', 2016) și după un scenariu semnat de Tom Shepherd. Personajul Doctor Dolittle a fost creat în anii 20 ai secolului trecut de scriitorul Hugh Lofting, fiind eroul unei serii de cărți pentru copii. Prima versiune pentru marele ecran a medicului care poate comunica cu animalele a apărut în 1967, cu musicalul 'Doctor Dolittle', care a câștigat două premii Oscar pentru cel mai bun cântec și cele mai bune efecte speciale.

Totuși, adaptarea cea mai memorabilă este cea în care joacă Eddie Murphy în 1998, sub titlul 'Doctor Dolittle' care a avut încasări de aproape 300 de milioane de dolari în întreaga lume, potrivit portalului de specialitate Box Office Mojo. Filmul a avut și o continuare, 'Dr. Dolittle 2', în 2001.