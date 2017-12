Robert Green face “victime“ în Anglia

După gafa monumentală a portarului Robert Green, în urma căreia Anglia a terminat la egalitate, scor 1-1, cu SUA, în prima partidă din Grupa C de la Campionatul Mondial, un englez în vârstă de 45 de ani, care are acelaşi nume cu goalkeeperul Angliei, a decis să-şi schimbe numele! Robert Green, din Walkington (East Yorkshire), a declarat că, iniţial, a fost încântat că are acelaşi nume cu cel al portarului Angliei. Însă când portarul a gafat în meciul cu SUA, el a devenit subiectul preferat de glume al prietenilor săi. „Vreau să-mi schimb numele. A fost îngrozitor. Am primit mai multe mesaje şi telefoane de la prieteni imediat după gol, multe din aceste mesaje nu pot fi reproduse“, a declarat Robert Green, care nu a precizat cum ar vrea să-şi schimbe numele.