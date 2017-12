Robert Halmi Sr. și Robert Drew au trecut în neființă

Lumea filmului a suferit o dublă pierdere. Producătorul Robert Halmi Sr., un veteran al industriei de televiziune, și regizorul de filme documentare Robert Drew, considerat un pionier al ciné-verité-ului, au murit miercuri.

Robert Halmi Sr. a decedat în urma unui anevrism cerebral, în reşedinţa sa din New York, la vârsta de 90 de ani. A militat pentru libertăţile omului în ţara sa de origine, Ungaria, şi a fost, la un moment dat, capturat de nazişti, închis şi condamnat la moarte. A reuşit să fugă în SUA, în 1951, şi şi-a început cariera ca fotograf pentru publicaţii celebre, precum ”Life”, ”Sports Illustrated”, ”True” şi ”Outdoor Life”. Robert Halmi Sr. şi-a înfiinţat propria companie de producţie, RHI Entertainment, în 1979 şi a produs peste 200 de show-uri TV, inclusiv miniseria ”Gulliver's Travels” din 1990, cu Ted Danson şi Mary Steenburgen, ”The Odyssey / Odiseea”, cu Armand Assante, ”Merlin” şi ”The 10th Kingdom”. La multe dintre aceste proiecte, Robert Halmi Sr. a lucrat alături de fiul său, Robert Halmi Jr. Chiar dacă Robert Halmi Sr. a primit în nume propriu un singur premiu Emmy, pentru cea mai bună miniserie, pentru ”Gulliver's Travels”, proiectele sale au obţinut, de-a lungul timpului, un număr impresionat de 136 de premii Emmy şi 480 de nominalizări. A fost onorat cu un premiu Peabody pentru întreaga carieră, în 1998.

Și regizorul de filme documentare Robert Drew a decedat miercuri, la vârsta de 90 de ani. Veteranul cineast a murit la reşedinţa sa din oraşul Sharon, statul american Connecticut. Deşi nu a fost dezvăluită cauza decesului, fiul regizorului, Thatcher Drew, a declarat că tatăl său s-a simţit rău în ultima vreme şi moartea acestuia nu a fost complet neaşteptată.

Robert Drew şi-a început cariera în postul de corespondent şi editor al publicaţiei ”Life Magazine”. Totodată, acesta a fost pilot în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Experienţa sa variată l-a ajutat să îşi dezvolte propriul stil în regizarea unor pelicule din domeniul ciné-verité-ului, un gen care acordă mare importanţă improvizaţiei şi îşi propune, totodată, să surprindă realitatea. După ce şi-a înfiinţat propria companie de film, Drew Associates, la începutul anilor 1960, a realizat peste 100 de filme pe teme sociale, politice şi artistice, Robert Drew fiind considerat ”părintele” ciné-verité-ului. A dezvoltat camere de filmat mai uşoare şi cunoscutul său film ”Primary”, care i-a prezentat pe John F. Kennedy şi pe contracandidatul său Hubert Humphrey în timpul campaniei prezidenţiale din 1960, a fost primul pentru care s-a folosit o cameră de filmat care a avut sincronizat sunetul cu imaginea.

De-a lungul carierei sale care s-a întins pe aproximativ 50 de ani, Robert Drew a regizat filme precum ”The Chair”, ”Faces of November”, ”From Two Men and a War” şi ”Man Who Dances”, pentru care a primit premiul Emmy în 1968. Pe lângă numeroasele distincţii primite de la organizaţii şi festivaluri, şase dintre filmele realizate de Robert Drew se află în arhivele Academiei de Film americane, iar două sunt păstrate în Registrul Naţional al Filmului de la Biblioteca Congresului. A fost căsătorit cu Anne, cu care a colaborat la numeroase din filmele sale şi care a decedat în 2012. Au avut trei copii şi trei nepoţi.