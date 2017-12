Robert Pattinson a iertat-o pe Kristen Stewart

Actorul britanic Robert Pattinson a decis să o ierte pe iubita lui, actriţa Kristen Stewart, care l-a înşelat cu un regizor de la Hollywood. Relaţia dintre Robert Pattinson şi Kristen Stewart, două dintre vedetele francizei ”Amurg / Twilight”, a trecut prin momente dificile, atunci când actriţa de 22 de ani a admis că a avut o aventură cu Rupert Sanders, regizorul cu care a colaborat la filmul ”Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător / Snow White and the Huntsman”, care este căsătorit şi are doi copii. Potrivit tabloidului ”Daily Mail”, Robert Pattinson a decis însă să acorde relaţiei sale cu Stewart o a doua şansă. Cei doi s-au întâlnit, au discutat şi în cele din urmă Pattinson a decis să ierte infidelitatea iubitei sale, despre care spune că a fost ”o greşeală prostească”. Cei doi tineri s-au mutat într-o vilă retrasă din Los Angeles şi speră să îşi reconstruiască relaţia.

Robert Pattinson a fost devastat de declaraţia prin care Kristen a recunoscut că l-a înşelat cu Rupert Sanders. Atât actriţa, cât şi Rupert Sanders au dat publicităţii comunicate de presă în care şi-au prezentat scuze publice. Actorii Robert Pattinson şi Kristen Stewart, interpreţii personajelor Edward Cullen şi Bella Swan din filmele francizei ”Amurg / Twilight”, care aveau o relaţie de lungă durată, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare, au decis să se mute oficial împreună, anul acesta. Ulterior, relaţia dintre cei doi a fost puternic zguduită de apariţia în presă a unor articole potrivit cărora Kristen Stewart a avut o legătură amoroasă de scurtă durată cu regizorul Rupert Sanders. Acesta este căsătorit cu modelul Liberty Ross şi are doi copii, Skyla şi Tennyson. Ultimul film ”Saga Amurg: Zori de Zi - Partea II” va fi lansat pe marile ecrane pe 16 noiembrie.