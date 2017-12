Robert Pattinson, noul Om Păianjen?

Starul francizei cu vampiri “Twilight / Amurg”, ar putea fi cel care îl va înlocui pe Tobey Maguire în rolul Omului Păianjen, pentru cel de-al patrulea film al seriei, după ce acesta a anunţat că se retrage. Sony Pictures şi Marvel Studios au anunţat că vor amâna cu un an lansarea celui de-al patrulea film din seria Spiderman şi că vor reveni în 2012, cu o nouă poveste, un nou regizor şi o nouă distribuţie. Iniţial, filmul trebuia lansat pe 6 mai 2011, însă producătorul Paramount Pictures a anunţat, pentru această dată, o altă producţie marca Marvel, “Thor”. Numele lui John Malkovich era vehiculat pentru rolul negativ The Vulture, însă producătorii nu au confirmat nimic. De asemenea, se vehiculează numele lui Robert Pattinson pentru rolul lui Peter Parker-Omul Păianjen, dar şi cel al lui Michael Cera.

Robert Pattinson, în vârstă de 23 de ani, a avut parte de o ascensiune explozivă pe scena internaţională, în 2008, odată cu rolul vampirului Edward Cullen din filmul “Twilight / Amurg”, care a avut încasări de 382 de milioane de dolari pe plan mondial. A revenit pe marile ecrane în luna noiembrie, în cel de-al doilea film din această serie, “The New Moon”, dar şi în cel de-al treilea, “Eclipse”, ce va fi lansat în vara acestui an. La rândul său, Michael Cera, de 21 de ani, s-a făcut remarcat în filmul “Juno” de Jason Reitman, recompensat cu un Oscar în 2008, şi a mai jucat în filme precum “Superbad / Super-răi”, “Paper Heart”, “Nick and Norah\'s Infinite Playlist / Playlist pentru Nick şi Norah” şi \" Year One / Anul Unu”.