Robert Pattinson şi Kristen Stewart formează un cuplu

Actorul britanic Robert Pattinson, interpretul vampirului Edward Cullen din franciza ”Amurg”, a recunoscut, după multe luni de intense speculaţii în presa internaţională, că are o relaţie cu colega sa din această serie, actriţa Kristen Stewart, interpreta personajului Bella. Cei doi tineri actori, care şi-au început relaţia încă din 2009, ar fi trebuit să se prezinte împreună, ca un cuplu, la gala premiilor BAFTA, ce a avut loc duminică, la Londra, însă au ajuns în cele din urmă separat la acest eveniment.

Robert Pattinson, în vârstă de 23 de ani, a fost intens aplaudat de publicul prezent la ceremonie, în timp ce Kristen Stewart, în vârstă de 19 ani, a fost desemnată câştigătoarea categoriei Cea mai bună actriţă debutantă, la gala BAFTA, organizată la Royal Opera House. După ce a refuzat multe luni să comenteze relaţia pe care o are cu colega sa de filmări, Robert Pattinson a recunoscut că formează un cuplu cu aceasta. ”E extrem de dificil, dar, da, suntem împreună. Nu putem mereu să ajungem în acelaşi timp într-un loc, din cauza fanilor. E o adevărată nebunie. Aceasta ar fi trebuit să fie prima noastră apariţie în public în calitate de cuplu, însă a fost imposibil. Suntem acum împreună, aici, la un eveniment public, însă nu e deloc uşor. Trebuie să facem toate acele lucruri pentru a nu atrage atenţia”, a declarat actorul britanic pentru The Sun. După gala premiilor BAFTA, cuplul s-a deplasat la Grosvenor House Hotel, pentru petrecerea de după ceremonie, de unde cei doi au plecat la puţin timp după miezul-nopţii. Luni seară, Kristen Stewart a participat, singură, la gala Elle Style Awards, în timp ce Robert Pattinson a fost ocupat cu filmările pentru noul său lungmetraj, intitulat ”Bel Ami”. Zvonurile despre relaţia dintre cei doi actori au apărut imediat după lansarea primului film din franciza ”Amurg”, la sfârşitul anului 2008. Catherine Hardwicke, care a regizat primul film al francizei, a recunoscut că a remarcat puternica atracţie dintre cei doi actori în timpul filmărilor, însă i-a transmis un avertisment lui Robert Pattinson, deoarece Kristen Stewart avea doar 17 ani pe atunci.

Kristen Stewart şi Robert Pattinson au negat în repetate rânduri că ar forma un cuplu şi, până în primăvara anului 2009, actriţa americană susţinea că are o relaţie stabilă cu iubitul ei, Michael Angarano. Potrivit speculaţiilor din presa internaţională, relaţia dintre Kristen Stewart şi Robert Pattinson a început în vara anului trecut, în timpul filmărilor pentru al doilea lungmetraj al seriei, intitulat ”Amurg: Lună Nouă”. Primele două lungmetraje din această franciză de succes au obţinut împreună încasări de 1,08 miliarde de dolari. Al treilea film al seriei, intitulat ”Eclipse”, va fi regizat de David Slade, un cineast specializat în filme horror şi va fi lansat în vara acestui an. Franciza ”Amurg” are la bază volumele scrise de Stephenie Meyer, vândute în peste 85 de milioane de copii, în mai mult de 50 de ţări.