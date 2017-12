Robert Pattinson visa la însurătoare

Actorul britanic Robert Pattinson, în vârstă de 26 de ani, are parte de şocul vieţii lui, după ce iubita lui Kristen Stewart a recunoscut că l-a înşelat. Acesta a fost luat complet pe nepregătite de infidelitatea iubitei sale şi se simte rănit nu numai în sentimente, ci şi în orgoliu. Se pare că Robert Pattinson plănuia să o ceară în căsătorie pe Kristen Stewart, la sfârşitul verii, înainte să afle de relaţia interzisă a acesteia cu regizorul Rupert Sanders. ”A cumpărat o casă în Los Angeles, pentru ei doi şi se vedea locuind acolo cu ea, pentru mult timp”, a declarat o sursă din anturajul actorului britanic. Planurile lui au fost însă date peste cap, săptămâna trecută, când au apărut în presă mai multe fotografii cu Kristen Stewart care se săruta cu regizorul filmului ”Snow White and the Huntsman”, Ruper Sanders. Robert Pattinson refuză să o mai vadă pe Kristen Stewart şi comunică doar prin mesaje scrise. În plus, actorul a părăsit locuinţa în care stăteau împreună. La rândul său, Kristen Stewart a părăsit spăşită casa în care ar fi trebuit să locuiască împreună. Robert Pattinson vrea în schimb să aibă o discuţie de la bărbat la bărbat cu Rupert Sanders, de 41 de ani, pentru a afla exact ce s-a întâmplat între cei doi.