Robert Pattinson vrea să devină tată cât mai repede

Abia a recunoscut că formează un cuplu cu Kristen Stewart, că Robert Pattinson se simte pregătit să facă şi alte dezvăluiri. Starul din seria ”Twilight / Amurg” a mărturisit că îşi doreşte foarte mult să îşi întemeieze o familie, după ce a fost păcălit de părinţi că va avea un frăţior sau o surioară. Ideea l-a vrăjit atât de tare, încât din acea zi îşi doreşte fie un frate mai mic, fie să devină tată. ”Întotdeauna m-a încântat ideea de a avea un frate mai mic. Familia mea m-a păcălit acum cinci ani că mama este însărcinată. Nu am realizat că era 1 aprilie! Am petrecut întreaga zi spunând că voi avea un frăţior şi le-am povestit prietenilor că este cel mai tare lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Vreo trei zile am tot ţinut-o aşa!”, a declarat starul britanic de 23 de ani. Nu credem însă că iubita sa, Kristen Stewart, este pregătită să devină mamă la 19 ani!

Până să devină tată, interpretul vampirului Edward Cullen va avea în curând o statuie din ceară la Muzeul Madame Tussauds din New York. Statuia actorului britanic va fi prezentată pe 25 martie, la Muzeul Madame Tussauds din Times Square. Statuia din ceară a lui Robert Pattinson a avut nevoie de şase luni pentru a fi confecţionată, deoarece artiştii plastici care au realizat-o au avut nevoie de o anumită perioadă pentru a studia expresiile faciale, stilul vestimentar şi renumita coafură rebelă a starului britanic. O a doua statuie din ceară a lui Robert Pattinson va fi expusă la Muzeul Madame Tussauds din Londra.