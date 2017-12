Robert Plant, marele cîştigător la premiile Grammy

Veteranul Robert Plant, fostul solist al trupei Led Zeppelin, a cîştigat, duminică seară, la a 51-a ediţie a galei Grammy, cinci premii, inclusiv cel pentru cel mai bun album al anului, ”Raising Sand”, o aclamată colaborare cu cîntăreaţa Alison Krauss. Muzicianul în vîrstă de 60 de ani a fost unul dintre numeroşii artişti britanici care au fost recompensaţi cu premii Grammy, duminică seară. Printre compatrioţii lui Plant s-au numărat membrii trupei de rock Coldplay, care au cîştigat trei premii, inclusiv cel pentru cea mai bună piesă şi Adele, care a cîştigat premiile pentru cel mai bun debut şi cea mai bună interpretare pop, ”Chasing Pavements”. În plus, Duffy a cîştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album pop. Robert Plant şi Alison Krauss, în vîrstă de 37 de ani, au cîştigat premii la toate categoriile la care au fost nominalizaţi. Pe lîngă Grammy pentru cel mai bun album, cei doi au mai cîştigat premiile pentru cea mai bună înregistrare a anului, ”Please Read the Letter”, cel mai bun album folk/American contemporan, cea mai bună colaborare country şi cea mai bună colaborare pop. ”Sînt tulburat. Pe vremuri am fi spus că am vîndut toată marfa, dar acum spun că este un bun mod de a-ţi petrece duminica”, a declarat Robert Plant.

Albumul lui Robert Plant şi Alison Krauss, ”Raising Sand”, o colecţie de balade folk vechi şi hituri R&B, a avut succes atît la public, cît şi la critică. Cu acest album, Robert Plant a pus capăt speculaţiilor privind o posibilă reunire cu colegii săi din trupa Led Zeppelin, optînd pentru un turneu mondial cu Alison Krauss. Cu 26 de premii cîştigate, Alison Krauss se situează, alături de dirijorul francez Pierre Boulez, pe locul al treilea în topul artiştilor cu cele mai multe Grammy. Pe primul loc în acest top se situează dirijorul Georg Solti, cu 31 de premii, secondat de producătorul şi compozitorul Quincy Jones, cu 27. Trupa Led Zeppelin nu a cîştigat niciun premiu Grammy în perioada ei activă, 1968 - 1980. Singurele Grammy cîştigate de Robert Plant se datorează unei colaborări din anii ’90 cu fostul său coleg de trupă, Jimmy Page şi unui hit de pe albumul ”Raising Sand”, colaborarea cu Alison Krauss, de anul trecut.

Starul muzicii rap Lil Wayne a cîştigat patru Grammy, inclusiv pentru cel mai bun album, ”Tha Carter III”, cel mai bine vîndut material discografic american în 2008. Lil Wayne era considerat favoritul galei, fiind nominalizat la opt categorii de premii. Estelle şi Kanye West au cîştigat premiul Grammy pentru cea mai bună colaborare rap/sung, pentru ”American Boy”. Cîntăreaţa Jennifer Hudson, aflată în centrul unei tragedii la sfîrşitul anului trecut, după ce mama, fratele şi nepotul său au fost găsiţi asasinaţi, a cîştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album R&B. Coldplay, care a primit şapte nominalizări, a cîştigat trei Grammy. Trupa britanică a mai cîştigat premiile pentru cel mai bun album rock şi cel pentru cel mai bun cîntec, ”Viva La Vida”, un hit care s-a aflat în centrul unei controverse, după ce chitaristul Joe Satriani i-a acuzat pe cei de la Coldplay de plagiat. Trupa Radiohead a cîştigat două premii, pentru cel mai bun album alternative, ”In Rainbows” şi cel mai bun album special edition.

Trupa irlandeză U2 a dat startul galei cu noul ei single, ”Get On Your Boots”, în timp ce Sir Paul McCartney a interpretat piesa ”I Saw Her Standing There”, acompaniat la tobe de Dave Grohl de la Foo Fighters. Printre ceilalţi cîştigători ai serii s-au numărat regretatul actor George Carlin, care a murit anul trecut, în urma unui infarct, la vîrsta de 71 de ani, el fiind recompensat postum cu premiul pentru cel mai bun album de comedie, ”It\'s Bad For Ya”. Starul R&B Al Green, interpretul de gospel Kirk Franklin, duetul Daft Punk, cîntăreţul de muzică country Brad Paisley şi starul R&B Ne-Yo au cîştigat cîte două premii Grammy, la fel şi rockerul Peter Gabriel, onorat pentru colaborarea la producţia Pixar ”Wall-E”. A 51-a gală a premiilor Grammy a avut loc la Staples Centers, în Los Angeles.