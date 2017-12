Robin Williams a ales lumea cealaltă

Actorul american Robin Williams, unul dintre cei mai străluciți ai generației sale, laureat al premiului Oscar, a fost găsit fără suflare la domiciliul său din Tiburon, California. Poliția din Marin County a confirmat că bărbat identificat ca Robin McLaurin Williams, în vârstă de 63 de ani, a fost declarat mort luni, la 12.02. Cauza decesului este sinucidere prin asfixiere. O anchetă asupra circumstanțelor decesului a fost demarată, precizează comunicatul poliției, adăugând că actorul a fost văzut în viață pentru ultima oară la domiciliul său, unde locuia cu soția sa, duminică în jurul orei 22.00. Autopsia era programată pentru ieri după-amiază la biroul de medicină legală din Marin County.

În ultimii ani, celebrul actor suferea de depresie. Soţia sa, Susan Schneider, a declarat: „Inima mi-e frântă. În numele familiei lui Robin, cerem să ni se respecte viaţa privată în această perioadă de durere profundă. Aşa cum a rămas în memoria tuturor, sperăm că nu decesul său va fi elementul central, ci nenumăratele momente de bucurie şi râsetele oferite milioanelor de oameni”. Fiica sa Zelda, pentru care actorul a făcut ultima sa postare pe contul de Instagram, i-a adus un omagiu cu un citat din „Micul prinț” de Antoine De Saint-Eupery. „Tu, doar tu ai toate stelele și nimeni altul. Într-una din aceste stele vei trăi. Pe o alta vei râde. Așa că va fi totul ca și cum toate stelele ar râde, când te uiți noaptea la cer… Tu doar tu - ai stelele care râd!” Zelda tocmai a împlinit 25 de ani, iar actorul a postat o fotografie în care acesta o ține în brațe cu tandrețe când era abia de câțiva anișori. Robin Williams lasă în urma sa trei copii, Zelda și Cody, de 22 de ani, din a doua căsătorie a actorului și Zachary Pym, de 31 de ani, din primul său mariaj.

La începutul lunii iulie, Robin Williams, care a luptat în trecut cu dependenţa de alcool şi de droguri, s-a internat într-o clinică din din Minnesota, pentru a lua parte la un program de prevenire a dependenţei de alcool. Potrivit unui comunicat dat atunci publicităţii de actor, Robin Williams nu mai băuse alcool din anul 2005, însă intenţiona „să îşi reînnoiască angajamentul” de a continua programul de abstinenţă. Robin Williams se înscrisese în programul The Lodge, pe care centrul de reabilitare îl descrie ca „un proiect în 12 paşi care poate forma şi transforma fiecare aspect al vieţii”. Actorul urma să petreacă în acest centru câteva săptămâni. După o perioadă de abstinenţă de 20 de ani, Robin Williams a recidivat în 2005, în timpul filmărilor pentru lungmetrajul „Marele alb”. Atunci îndrăgitul actor s-a internat într-o clinică specializată şi a reușit să țină piept tentației. Robin Williams nu a încercat niciodată să îşi ascundă problemele. „Într-o zi, am intrat într-un magazin şi am văzut o sticlă mică de Jack Daniel's. Apoi am auzit o voce (...) care îmi şoptea la ureche: „Hei, ia doar o gură, doar una”. Am băut şi apoi a fost o scurtă perioadă în care îmi spuneam: „Oh, sunt bine”, dar lucrurile au scăpat de sub control atât de repede”, declara recent acesta publicaţiei „Parade”.

Robin Williams a devenit cunoscut datorită rolului din serialul de televiziune „Mork and Mindy” şi a câştigat premiul Oscar pentru prestaţia din filmul „Good Will Hunting”. Actorul a mai fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei de film americane, pentru rolurile din filmele ”Good Morning, Vietnam / Bună dimineaţa, Vietnam”, „Dead Poets Society / Cercul poeţilor dispăruţi” şi „Fisher King / Regele pescar” sau ”The Birdcage„. Recent, Robin Williams a jucat în sitcomul „The Crazy Ones”, de pe postul CBS, rolul lui Simon Roberts, excentricul director al unei agenţii de publicitate, dar serialul a fost anulat de producători după numai un sezon.

Celebrități din lumea filmului, precum Steven Spielberg, Alfonso Cuaron, Mia Farrow, Danny DeVito, Morgan Freeman, sau a sportului, Lance Armstrong, alături de președintele SUA, Barack Obama, deplâng moartea lui Robin Williams, comic genial și actor de mare talent. „Robin Williams putea să fie om de radio, medic, geniu, dădacă, președinte, profesor, un incredibil Peter Pan și orice altceva. Dar, mai presus de toate, era unic”, a spus Barack Obama. „Sunt șocat de moartea lui Robin Williams, un mare talent, un partener pe ecran, un suflet adevărat”, a notat actorul Steve Martin, și un comic talentat. „Robin era sclipirea geniului comic, iar râsul nostru era fulgerul care îl făcea să înainteze”, a afirmat regizorul Steven Spielberg. Actorul Kevin Spacey arată că „Robin Williams i-a făcut pe oameni să râdă și să reflecteze. Vreau să îmi amintesc și să onorez acest lucru. Un mare om, artist și prieten. Îmi va lipsi peste măsură”. Actriţa Sarah Michelle Geller a postat, pur şi simplu, o colecţie de fotografii cu ea alături de Robin Williams în timpul filmărilor la sitcom-ul „The Crazy Ones”.

Talentul actoricesc al lui Robin Williams a reuşit să sensibilizeze foarte mulţi oameni. După tragica sa dispariţie, mediile de socializare au fost inundate de omagii aduse geniului său comic, dar şi căldurii umane pe care o emana. Surprinzător, una din cele mai frumoase povestiri despre Williams nu are legătură cu activitatea sa sub lumina reflectoarelor şi arată ce fel de om era cu adevărat în spatele scenei.

În 1995, actorul Christopher Reeve i-a spus Barbarei Walters că îşi doreşte să moară după ce a rămas paralizat în urma unui accident de călărie. Soţia lui Reeve chiar i-a spus că dacă doreşte să meargă mai departe în acest sens, vor găsi o soluţie pentru a face asta. Dar a adăugat: „Eşti acelaşi, în continuare. Şi noi te iubim”. Mai târziu, după plecarea ei, Christopher Reeve stătea întins pe patul de spital, cufundat în gânduri negre. Dintr-o dată, un doctor a dat buzna în camera sa strigând: „Întoarce-te!” „Cum?”, a răspuns surprins Reeve care ştia că, paralizat fiind, nu poate face aşa ceva. Dar doctorul a insistat: „Întoarce-te!”. Christopher Reeve era pe punctul de a chema o asistentă în momentul în care a realizat că nu era vorba despre un doctor ci despre Robin Williams, vechiul său prieten. Atunci a izbucnit în râs. Mai târziu i-a povestit Barbarei Walters: „Am realizat în acea clipă că dacă pot râde, voi putea supravieţui”.

Şi alte vedete de la Hollywood au deplâns pe Twitter moartea talentatului actor american: „Sunt uluit!”, a declarat Bill Cosby. „Am inima frântă”, a scris Danny DeVito. „Să ne amintim de prietenul nostru Robin Williams”, a spus David Letterman, iar Lenny Kravitz a adăugat: „Robin Williams, a fost o onoare să te cunosc”. Starul tenisului german Boris Becker a scris: „Odihneşte-te în pace, Robin Williams! Nu pot să cred... condoleanţe familiei şi prietenilor!”. „Nu pot să cred vestea despre Robin Williams. Le-a oferit atât de mult atât de multor oameni. Sunt devastată”, a scris realizatoarea TV Ellen DeGeneres.

Starul seriei „Austin Powers” Verne Troyer a spus despre Robin Williams că a fost „cel mai bun dintre cei buni”, în timp ce Cher a scris: „Oh, Robin. A fost un om drăguţ şi dulce. Trăia la voltaj înalt, mintea îi era mereu trează, a fost cine a fost, o ştiu prea bine”. Actorul Steve Carrell a scris despre Robin Williams că „a făcut lumea un pic mai bună”, iar Minnie Driver, care a jucat alături de actor în „Good Will Hunting”, l-a caracterizat ca fiind „un suflet frumos şi bun”. Sharon Osbourne şi-a exprimat şi ea regretul la aflarea veştii despre decesul lui Robin Williams. „Nu, Robin, erai atât de iubit”, a scris actriţa Mia Farrow. Ben Stiller, actor de comedie din generaţia care a urmat celei din care a făcut parte Robin Williams, a spus că „un mesaj pe Twitter nu este suficient pentru a descrie talentul lui Williams”. Jared Leto, actor şi solist al trupei rock 30 Seconds to Mars, a declarat pe Twitter că „Robin Williams a fost un om original şi curajos”. De asemenea, Michael J. Fox, starul francizei „Back to the Future / Înapoi în viitor”, a spus că Robin Williams era „amabil şi genial”. Jeff Bridges, prezent luni seară la premiera new-yorkeză a filmului „The Giver„, a vorbit despre fostul lui partener din filmul ”Regele pescar": "Sunt plin de emoţii contradictorii în această seară. Îmi e greu să mă aflu aici, din cauza acestor emoţii şi sentimente. Am pierdut un prieten drag, Robin Williams. Era un om atât de strălucitor. Sufletul meu este alături de familia lui în aceste momente".

Prezent la acelaşi eveniment, producătorul filmului "The Giver", renumitul Harvey Weinstein, a declarat: "Dacă ar fi fost acum pe scenă, el (Robin Williams, n.r.) ar dori ca petrecerea să continue. Ne va fi dor de el şi, indiferent de circumstanţe, Robin a fost un uriaş în industria noastră şi, cel mai important, un om mare". "Robin, îmi pare atât de rău că Pământul nu a mai meritat să te aibă. Sper că vei găsi fericirea acolo unde ai plecat", a declarat şi actorul Jason Alexander.

"Odihneşte-te în pace, Robin Williams. Este o pierdere atât de mare. A plecat dintre noi, dar nu va fi uitat niciodată", a scris la rândul său pe Twitter actorul Morgan Freeman, iar Ringo Starr, fostul membru al trupei The Beatles, a adăugat: "La revedere şi Dumnezeu să te binecuvânteze, Robin Williams".

"Gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă acum către familia lui Robin Williams. L-am întâlnit o singură dată, dar acela a fost unul dintre cele mai plăcute momente din viaţa mea. Odihneşte-te în pace, Robin Williams", a declarat la rândul ei cântăreaţa Pink.

Actorul american Robin Williams a lăsat în urmă patru filme nelansate: „Night at the Museum: Secret of the Tomb”, „Absolutely Anything”, „Merry Friggin' Christmas” şi „Boulevard”, care vor ajunge pe marile ecrane în lunile următoare. În perioada Crăciunului, Robin Williams va putea fi văzut interpretând din nou personajul Teddy Roosevelt în filmul „Night at the Museum: Secret of the Tomb”, al cărui montaj a fost finalizat în luna mai şi care va fi lansat în SUA pe 19 decembrie. Starul american a jucat şi în comedia „Merry Friggin' Christmas”, alături de Wendi McLendon-Covey, Lauren Graham şi Oliver Platt, iar acest film, regizat de Joe şi Anthony Russo, va ajunge în cinematografe pe 7 noiembrie. De asemenea, actorul american şi-a împrumutat vocea pentru a interpreta personajul animat Dennis the Dog în comedia live-action „Absolutely Anything”. Acest lungmetraj, în care mai joacă Simon Pegg şi Kate Beckinsale, va fi lansat în 2015. Al patrulea film al său, „Boulevard”, a debutat la Festivalul Tribeca la începutul acestui an, însă nu a fost deocamdată distribuit în circuitul cinematografic.

Robin Williams s-a întâlnit în ultimele luni cu scenaristul David Berenbaum, pentru a discuta despre o posibilă continuare a comediei sale din 1993 „Mrs. Doubtfire”, în care starul american a jucat rolul unui bărbat ce se deghizează într-o bonă în vârstă, încercând astfel să rămână aproape de copiii săi, după despărţirea de soţie. Un al doilea draft pentru scenariul acestui proiect a fost deja scris de Barenbaum.