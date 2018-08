Roboru' crește, creditarea crește

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut, în iunie, cu 1,4% faţă de mai, până la 242,45 miliarde lei, potrivit datelor Băncii Naţionale a României remise marţi AGERPRES. În mai, creditul neguvernamental a urcat cu 0,3% faţă de aprilie. Creditul în lei s-a majorat cu 1,9% în iunie faţă de mai, în condiţiile în care împrumuturile acordate gospodăriilor populaţiei au urcat tot cu 1,9%, la 88,86 miliarde lei, iar cele acordate altor sectoare au consemnat un avans cu 2%, la 68,83 miliarde lei. Pe total, creditul neguvernamental în lei a fost în iunie de 157,7 miliarde lei. Pe de altă parte, creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 0,4% în iunie faţă de mai, pe fondul unei scăderi cu 1% a împrumuturilor acordate gospodăriilor populaţiei (39,42 miliarde lei), dar şi a unei creşteri cu 1,6% în cazul altor sectoare (45,32 miliarde lei). Faţă de iunie 2017, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere cu 6,8%, pe seama majorării cu 15,3% a componentei în lei şi a diminuării cu 6,2% a componentei în valută. Împrumuturile în lei acordate gospodăriilor s-au majorat cu 22,13% faţă de iunie 2017, în timp ce creditele pentru companii au crescut cu 7,6%. În context, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a urcat marţi în piaţa interbancară cu 0,01 puncte procentuale, ajungând la 3,42% pe an, potrivit datelor BNR. O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost înregistrată la 25 februarie 2014, respectiv 3,46% pe an. La începutul acestui an, ROBOR la trei luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, respectiv la 24 iulie 2017, indicatorul era la 0,87% pe an.