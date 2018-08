ROBOR-ul a ajuns la casele de pariuri

Dacă pariezi un leu că Robor la trei luni va ajunge la 4%, la finele anului, poți câștiga 2,5 lei. Indicatorul folosit la calculcul dobânzilor variabile ale creditelor în lei a ajuns în oferta caselor de pariuri din România, iar cotele date sunt cât se poate de atractive. Analiștii se așteaptă ca indicatorul să mai crească, dar spun că va rămâne sub inflație și sub creșterea economică. În România, indicele exprimă în mare parte așteptările față de evoluția prețurilor și, cum toată lumea, în frunte cu BNR, estimează o temperare a inflației, e de așteptat ca și Robor-ul să o ia la vale, de la valoarea curentă de 3,45% pe an. Sau poate că va ajunge totuși la 4%. Greu de spus.

COTE BUNE Va ajunge indicele Robor la trei luni la 4% pe an, la 31 decembrie? Dacă pariezi un leu că da, poți câștiga 2,5 lei. Dacă pariezi același leu că nu, câștigi 1,5 lei. Oricum ar fi, e un pariu bun, oferit de Stanley Bet. Ce trebuie să știi? În primul rând, e un pariu legal, categorisit drept exotic. În al doilea rând, nu pariază mulți pe Robor. „Experții“ rămân la sporturi. În al treilea rând, indicele Robor la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a ajuns vineri la 3,45% pe an, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR). La începutul acestui an, Robor la trei luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, indicele era sub 1%. Analiștii se așteaptă ca Robor-ul să mai urce, pentru că trebuie să prindă din urmă inflația (aflată, în prezent, la 5,4%); desigur, banca centrală așteaptă o temperare puternică a creșterii prețurilor, înspre 3,5% pe an, iar de aici apare și posibilitatea ca dobânda să înceapă să graviteze în jurul acestui prag. CEO-ul Băncii Transilvania, Omer Tetik, spunea recent că dobânda va rămâne sub rata creșterii economice și cea a inflației - „De fapt, noi abia acum discutăm despre un nivel al dobânzilor peste LIBOR-ul american. Trebuie să vorbim despre dobânzi reale, când comparăm cu inflaţia, comparăm cu creşterea economică şi, din punctul acesta de vedere, considerăm că rata de referinţă merge spre 3% şi ROBOR-ul s-ar putea să ajungă aproape de 4%. Astăzi este sub rata de creştere economică, sub creşterea salarială. Dobânda în sine este fie un rezultat, fie un instrument utilizat la gestionarea inflaţiei. Ce am dori mai mult - să cumpărăm pâine cu 10% mai scumpă, dar dobânda să fie 1%, sau dobânda să fie 3% ca să putem să cumpărăm mărfuri şi utilităţi la un preţ mai decent, la o inflaţie mai scăzută?“.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN SPATELE CORTINEI La rândul său, profesorul de economie Adrian Mitroi, a spus, pentru Bursa, că într-o lume dezvoltată se poate paria pe orice fenomen incert - „Important de știut este că pariul pe Robor nu poate influența evoluția indicelui, pentru că nu este un instrument derivat, ci doar un pariu“. El a mai explicat că Robor-ul indică o înăsprire a condițiilor monetare și este în siajul a ceea ce se întâmplă în general în America și în Europa - „Dar, cum economia noastră se autofinanțează, singura explicație pertinentă pentru Robor-ul mai mare este așteptarea la o inflație mai mare. Și, cum prognoza de inflație indică o scădere, nu înțeleg de ce nu începe și un trend de temperare a Robor-ului...“. Poate pentru că piața monetară din România, cea care, în teorie, dă în mod liber indicele Robor, poate fi manipulată de banca centrală, după cum susține și fostul bancher Lucian Isar - „Singurul jucător care poate muta piaţa în sus sau în jos după voie este BNR. Cotaţiile de la 11:00, în baza cărora se stabileşte ROBOR, nu se bazează neapărat pe tranzacţii reale şi nu sunt în sume materiale pentru piaţă. Mai mult, BNR poate interveni în piaţa valutară, care comunică, prin oportunităţile de arbitraj, cu cea monetară“. Știind toate astea, ați paria pe Robor?