ROBOR-ul, luat la bani mărunți de Concurență

GLOANȚE RĂTĂCITE Consiliul Concurenţei (CC) a declanşat o analiză a nivelului ROBOR din ultima perioadă, având în vedere fluctuaţia indicatorului după apariţia, la finele anului trecut, a OUG 114/2018, a declarat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, citat de agerpres.ro - „Ne uităm la ROBOR, nu şi la cursul valutar, pentru că au fost dezbateri în spaţiul public şi suntem foarte interesaţi să vedem efectele Ordonanţei 114“. În legătură cu afirmaţiile senatorului ALDE Daniel Zamfir, potrivit căruia CC nu a sancţionat, în 2008, mai multe bănci suspectate că s-ar fi înţeles pentru a manipula nivelul ROBOR, Chiriţoiu a afirmat că investigaţia de atunci nu a identificat dovezi în acest sens - „Procedural, lucrurile au fost în regulă. Investigaţia a fost finalizată, decizia s-a luat conform procedurilor legale, iar ordinul de închidere a investigaţiei există şi se află de ani de zile postat pe site-ul instituţiei. Mă surprinde că poți lansa atât de uşor acuzaţii, fără să faci o minimă verificare, fără să contactezi instituţia sau să verifici site-ul“. În plus, în acea perioadă, Comisia Europeană, care investiga astfel de practici la nivel comunitar, a aplicat amenzi în Marea Britanie şi ar fi făcut asta şi în România, dacă ar fi existat dovezi că băncile au încălcat legea - „În 2008 a fost apogeul crizei, s-a prăbuşit o mare bancă americană, a fost panică în toată lumea şi la noi a crescut foarte mult ROBOR-ul. S-a pus problema de ce. Din cauza crize financiare globale sau a unei înţelegeri între bănci într-un anumit moment, într-o lună?“. Din raţiuni procedurale, raportul a fost discutat şi cu Comisia Europeană, a adăugat Chirițoiu - „Comisia a identificat un cartel în Anglia şi a sancţionat băncile de la Londra pentru ceva similar, trucarea indicelui de piaţă monetară de la Londra, pe baza unui autodenunţ făcut de Royal Bank of Scotland. Banca a fost investigată şi de noi, era între cele zece care făceau asamblarea ROBOR-ului în 2008. Comisia Europeană a avut la dispoziţie investigaţia noastră, dar a decis că sancţionează numai la Londra“.

CE SE ÎNTÂMPLĂ Asta nu înseamnă însă că băncile nu au făcut ceva rău în alte perioade, a punctat șeful CC - „Ne uităm la piaţa bancară şi am avut multe acţiuni de atunci. Avem o investigaţie începută în urmă cu un an, care este în lucru şi pe care o terminăm în acest an, când vom avea dovezi dacă au încălcat sau nu legea. Au avut loc inspecţii la 25 de bănci (e cea mai mare acțiune făcută vreodată de noi), dar pentru fapte recente, de acum doi ani, nu din 2008“. Totodată, Chiriţoiu a amintit şi de o directivă europeană care ar fi trebuit transpusă în legislaţia românească încă de acum trei ani şi care ar fi permis reducerea comisioanelor bancare - „De trei ani avem o directivă care facilitează intrarea în piaţă a unor actori noi, companii bazate pe tehnologie, care vor face concurenţă băncilor. Așa s-ar putea reduce comisioanele plătite de consumatorii români. Ar fi trebuit transpusă cel mai târziu acum un an şi puteam să o facem de acum trei ani. Cu toate acestea, nu o avem nici acum“.