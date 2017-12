Robotul Curiosity “a capturat” prima rocă marţiană

Robotul Curiosity ”a împuşcat” prima rocă marţiană, duminică, trăgând cu o armă-laser, în cadrul unei misiuni de analizare a mineralelor de pe Planeta Roşie, iar savanţii de la NASA au anunţat că operaţiunea a avut succes. Roverul-laborator şi-a îndreptat arma cu laser spre o rocă de mărimea unui pumn şi a tras cu o viteză de 30 de impulsuri laser, timp de zece secunde, se afirmă într-un comunicat emis de NASA de la centrul de control al misiunii, situat la Jet Propulsion Laboratory, în apropiere de Los Angeles. Fiecare impuls eliberează peste un milion de waţi de energie într-o miliardime de secundă, vaporizând, practic, acea rocă şi generând astfel o flamă ce este analizată apoi de un mic telescop montat pe robotul Curiosity. Acel halou ionizat, ce poate fi observat şi înregistrat de la o distanţă de 7,5 metri, este împărţit apoi în componentele sale, în funcţie de lungimile de undă, de către trei spectrometre, care oferă oamenilor de ştiinţă americani informaţii despre compoziţia chimică a rocii respective. Acest dispozitiv, denumit Chemistry-and-Camera Instrument sau ChemCam, este capabil să distingă peste 6.000 de lungimi de undă diferite în spectrul ultraviolet, infraroşu şi cel vizibil. ChemCam va efectua peste 14.000 de astfel de măsurători în cadrul misiunii robotului Curiosity pe Marte. Scopul folosirii în premieră a armei cu laser a fost acela de a efectua o tragere de antrenament pentru a testa instrumentul. Savanţii vor analiza însă datele primite pentru a determina compoziţia chimică a rocii, pe care au numit-o Coronation.

Reprezentanţii NASA au dezvăluit faptul că folosesc muzica The Beatles şi The Doors pentru rutina de dimineaţă a robotului. Playlist-ul include piesele ”Good Morning Good Morning” a trupei The Beatles, ”Got The Time” a trupei Anthrax, ”Break on Through” a celor de la The Doors şi ”Come Fly with Me” a lui Frank Sinatra. De asemenea, Curiosity ascultă dimineaţa melodii de pe coloana sonoră a filmului ”Mission Impossible / Misiune: Imposibilă”, dar şi fragmente de pe coloana sonoră a seriei de filme ”Star Wars / Războiul Stelelor”.